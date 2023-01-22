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Selen Görgüzel'in sahnedeki çılgın dansı olay oldu! Kasığına kadar yırtmaç ve göğüs dekoltesini kontrol edemedi

22.01.2023 13:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hamdi Alkan ile boşanmasıyla gündeme gelen Selen Görgüzel son olarak Merve Boluğur ile polemik yaşamıştı. Sere serpe verdiği bikinili pozlarıyla adından söz ettiren şarkıcı şimdi de sahnedeki tarzı ve dansıyla olay oldu.

Sünnet derisinden cilt bakımı yaptırması, evliliği, boşanması ve seksi pozlarıyla dikkat çeken Selen Görgüzel son olarak Merve Boluğur'u hedef almıştı. Görgüzel Mert Aydın ile poz vererek "Mert çok sevdiğim bir kardeşim. Bir kere hata yaptı, o hatadan da döndü. Allah kardeşimizi Merve'den kurtardı" demiş ve gündem olmuştu.

Hamdi Alkan ile boşanmasıyla gündeme gelen Selen Görgüzel şimdi de sahne kostümü ve dansıyla dikkat çekti.

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Siyah kasığına kadar yırtmaçı ve sütyen benzeri üstüyle sahnede yerinde duramayan şarkıcı bir yandan dans etti bir yandan üzerinden kayan büstiyerini eliyle çekiştirdi.

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Soluksuz dans eden Selen Görgüzel eteğinin kasığına kadar açılmasını da umursamadı. Şarkıcı görenler "Bu ne abartı hareketler", "Dikkat çekmek isterken ben" yorumları yaptı.

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Hamdi Alkan Merve Boluğur Selen Görgüzel hamdi ele

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