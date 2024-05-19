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  4. Selen Soyder yeni aşkını ilan etti! 7 senelik Oren Frances ile evliliğinden sonra işte gönlünü kaptırdığı kişi...

Selen Soyder yeni aşkını ilan etti! 7 senelik Oren Frances ile evliliğinden sonra işte gönlünü kaptırdığı kişi...

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
19.05.2024 07:50
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Lale Devri dizisinde oynadığı Toprak karakteriyle tanınan 34 yaşındaki 2007 Miss Turkey birincisi model Selen Soyder sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor. Yaptırdığı estetik müdahaleler sonrası bambaşka birine dönüşen Soyder, bu kez sosyal medya hesabından yeni aşkını ilan etti.

Selen Soyder yeni aşkını ilan etti! 7 senelik Oren Frances ile evliliğinden sonra işte gönlünü kaptırdığı kişi...

Yer Gök Aşk, Lale Devri gibi döneminin başarılı dizilerinde yer alan 34 yaşındaki Selen Soyder, Oren Fransez ile evliliği sonrası ekranlardan uzak durmuştu.

Birçok yapımda yer alan oyuncunun estetik yaptırdıktan sonraki hali görenleri şaşkına çevirdi.

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Son olarak Soyder, 2015'te nikâh masasına oturduğu iş insanı Oren Fransez ile 7 senelik evliliğini sessiz sedasız sonlandırmıştı. Soyder'den bu sefer yeni aşk paylaşımı geldi.

TEBRİK MESAJLARI YAĞDI

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2.sayfa'nın haberine göre; Soyder, yeni aşkını Instagram hesabından paylaştığı pozla duyurdu.

Oyuncunun hayranlarından tebrik mesajları yağdı.

Vitrin


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Selen Soyder
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