MAGAZİN

'Selena' dizisinin Erdem'i büyüdü! İşte son hali

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.07.2018 10:42 | Son Güncelleme

Özellikle çocukları ekrana kilitleyen dizi Selena'da Erdem Karluk rolüne hayat veren Onur Demirol'u şimdi ne yapıyor? İşte yanıtı...

'Selena' dizisinin Erdem'i büyüdü! İşte son hali

1989 Tunceli doğumlu olan Erdem Demirol'un oyunculuk macerası üniversite yıllarında tiyatro kulübünde yer almasıyla başladı.

Selena dizisi ile ekran hayatına adım atan Demirol projeye adım atışını daha önce bir röportajda şöyle anlatmıştı:

selena-nin-erdem-i-buyudu-son-halini-goren-712008_1277_2_b

"Erdem karakteri için bir seçim vardı. Ama bu birinci sezonun sonlarına doğru olduğu için bir türlü ön plana çıkamadım. Neredeyse figürasyon olarak devam ettim. Dizinin ikinci sezonunda ben reklamlara ağırlık verince yönetmenimiz sen reklam yıldızı oldun deyip üçüncü sezona beni dahil etti."

Daha sonra ekranlardan uzak kalan Demirol, reklam filmlerinde rol aldı.

İşte ekran hayatı Selena ile son bulan Onur Demirol'un son hali...

selena-nin-erdem-i-buyudu-son-halini-goren-712008_3232_5_b

PARTNERDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyorDünya kupasındaki güzel Instagram'ı sallıyor
Ali Ağaoğlu oğlu için helikopter gönderdi!Ali Ağaoğlu oğlu için helikopter gönderdi!
Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldıBerna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selena Erdem Karluk

En Çok Okunan Haberler

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

Son dakika! Yeni KHK yayımlandı: Bakanlar Kurulu'nun yetkileri Cumhurbaşkanı'na devredildi

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

İstanbul'da iğrenç olay! 14 yaşındaki kızının telefonunu kontrol eden anne şoke oldu

IŞİD'den 'Bağdadi'nin oğlu öldürüldü' açıklaması

IŞİD'den 'Bağdadi'nin oğlu öldürüldü' açıklaması

Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler!

Başörtülü kadına saldırıp göğsünü kestiler!

Tosun'un sağ kolu teslim oldu!

Tosun'un sağ kolu teslim oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Süreyya Yalçın yine plajın en dikkat çeken ünlüsü

Süreyya Yalçın yine plajın en dikkat çeken ünlüsü

Rita Ora'dan seksi tatil pozları

Rita Ora'dan seksi tatil pozları

Asuman Krause elinde hortumuyla...

Asuman Krause elinde hortumuyla...

Ali Ağaoğlu oğlu için helikopter gönderdi!

Ali Ağaoğlu oğlu için helikopter gönderdi!

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Berna Laçin'e şok! Berna Laçin'in idam tweet'ine soruşturma açıldı

Aleyna Tilki'den cesur paylaşım!

Aleyna Tilki'den cesur paylaşım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.