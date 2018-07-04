'Selena' dizisinin Erdem'i büyüdü! İşte son hali

1989 Tunceli doğumlu olan Erdem Demirol'un oyunculuk macerası üniversite yıllarında tiyatro kulübünde yer almasıyla başladı.

Selena dizisi ile ekran hayatına adım atan Demirol projeye adım atışını daha önce bir röportajda şöyle anlatmıştı:

"Erdem karakteri için bir seçim vardı. Ama bu birinci sezonun sonlarına doğru olduğu için bir türlü ön plana çıkamadım. Neredeyse figürasyon olarak devam ettim. Dizinin ikinci sezonunda ben reklamlara ağırlık verince yönetmenimiz sen reklam yıldızı oldun deyip üçüncü sezona beni dahil etti."

Daha sonra ekranlardan uzak kalan Demirol, reklam filmlerinde rol aldı.

İşte ekran hayatı Selena ile son bulan Onur Demirol'un son hali...





