MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selena Gomez aradığı aşkı bulamıyor! 'Sevgilim komik biri olmalı'

Selena Gomez aradığı aşkı bulamıyor! 'Sevgilim komik biri olmalı'

26.10.2020 16:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Selena Gomez aradığı aşkı bulamıyor! 'Sevgilim komik biri olmalı'

Justin Bieber'dan yıllar önce ayrılan Selena Gomez artık "eğlenceli" sevgili aradığını söyledi. Ünlü şarkıcı, aradığı kişideki özellikleri sıralarken "Komik olmalı" ifadesini kullandı.

ABD’li ünlü pop şarkıcısı Selena Gomez, aşk hayatına dair açıklamalarda bulundu. Kendisini güldürecek birini aradığını söyleyen 28 yaşındaki Gomez, daha önce Justin Bieber ve The Weeknd’le olan ilişkileriyle biliniyor.

Selena Gomez: Sevgilim komik biri olmalı - 2
Independent Türkçe'nin Daily Mail'den aktardığı habere göre kısa süre önce dünyaca ünlü K-Pop grubu BLACKPINK’le yaptığı çalışmayla gündeme gelen genç şarkıcı, kendisini güldürecek küstah olmayan birini arıyor.

Verdiği yeni röportajda aradığı kişideki özellikleri açıklayan Gomez şu ifadeleri kullandı: "Sadece komik olmalı. Bir erkeğin kendine güvenmesini sevsem de kibirden gerçekten hoşlanmıyorum."

Gomez, Kanadalı pop şarkıcısı Justin Bieber’la 2011’de çıkmaya başlamış ve ikilinin inişli çıkışlı ilişkisi 2018’de son bulmuştu. Kısa süre önce Drake ve DJ Khaled’in Popstar klibinde oynayan Bieber’ın, klipte Drake’in sözlerine pleybek yaparken eski sevgilisi Selena’nın ismini anması tartışma konusu olmuştu.

Yalnız olmaktan herhangi bir şikayet duymadığını belirten Gomez şunları ekledi:

"Yalnızım ve bundan tamamen memnunum. Yalnız olmanın pek çok olumlu yanı var ve bu, hayatın bu aşamasındayken onlardan keyif almakla ilgili."

Aradığı kişiyi flört uygulamalarında bulabileceğini düşünmeyen şarkıcı, "Eminim bu bazılarında işe yarıyordur ama ben bunun olacağını göremiyorum" ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı' 'Büyükannem kıyafetimi onaylamadı'
Romantik akşam yemeğiRomantik akşam yemeği
Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!Hayranları öldüğünü düşünmüştü! Ortaya çıktı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı

İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Bomba sözler! 'Enes Batur bana aşık'

Koronavirüs mutasyona mı uğradı?

Koronavirüs mutasyona mı uğradı?

Sıpaya eziyet görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

Sıpaya eziyet görüntüleri sosyal medyada olay oldu!

CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!

CHP'li İlayda Kılınç'a disiplin soruşturması!

Sinem Kobal'a özendi! 2 bin lira verip...

Sinem Kobal'a özendi! 2 bin lira verip...

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

İlginç sözler! 'Burada herkes birbiriyle sevişmek zorundaymış!'

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Muhteşem Yüzyıl oyuncularına rekor tazminat!

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

Saçlarını 3'e vurdu! Son hali olay oldu

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

İmamoğlu’nun teklifine Cem Yılmaz'dan jet yanıt

Diğer Haberler

Şevval Şahin’e ünlülerden destek gecikmedi! Linç kültürüne karşı ayaklandılar!

Şevval Şahin’e ünlü isimlerden destek...

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş'un romantik akşam yemeği

Romantik akşam yemeği

Kuruluş Osman'ın Lena'sı Seray Kaya estetikli mi? Bakın ne paylaştı

Estetik soruları yağınca dayanamadı

Bahar Candan koltuk tepesinde İstiklal Marşı okudu! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'

İstiklal Marşı okudu! 'Türkiye'nin en salak kızı bile...'

Deniz Akkaya isyan etti: Ey kendini Müslüman zannedenler!

İsyan etti: Ey kendini Müslüman zannedenler!

Doğa Rutkay’dan Şevval Şahin’e destek! ‘Sunanların yerine utandım’

Destek geldi! ‘Sunanların yerine utandım’

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.