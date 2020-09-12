Selena Gomez: Çıplaklığa zorlandım

28 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Selena Gomez çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Gomez, "Daha yetişkin görünmem için çok baskı gördüm. Seksi kıyafetler giymeye zorlandım. Çıplaklığa zorlandım." dedi. Bu samimi itiraflar üzerine Selena'ya hayranlarından destek yağdı.

Şarkıcı, geçtiğimiz gün özel hayatıyla ilgili yaptığı itirafla dikkat çekmişti. Gomez, "Tüm eski sevgililerim deli olduğumu düşünüyor. Ama umursamıyorum" demişti.

Gomez, daha önce Justin Bieber, Orlando Bloom ve The Weeknd’le ilişki yaşamıştı. Bu yıl çıkardığı 'Rare' aldı albüm ile dört yıl aradan sonra müzik sektörüne geri dönen Selena Gomez, kısa bir süre önce de samimi itiraflarda bulunmuştu.

Yalnızlık korkusunun olduğunu dile getiren şarkıcı, "Bazı günler uyandığımda ve sinirli olduğumda sonsuza kadar yalnız kalacakmışım gibi hissediyorum" demişti.

Gomez, bu tarz duygular üzerine çöktüğünde bunların uzun sürmesine ve gününü mahvetmemesine izin vermemeye çalıştığını dile getirmişti.

27 yaşındaki şarkıcı, "15 dakika geçtikten sonra kendime, herkes için birinin var olduğunu biliyorum" sözleriyle kendisini telkin ettiğini söylemişti.