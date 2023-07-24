Selena Gomez doğum günü için kırmızıyı seçti! İddialı elbisesiyle pozlarına beğeni yağdı

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bir dönem ara verdiği sosyal medyada şimdilerde fırtına gibi esiyor. 22 Temmuz'da 21 yaşına basan ünlü oyuncu, doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Bottega Veneta imzalı kırmızı elbisesiyle poz veren Gomez, pastasının mumlarını üflerken çekilen fotoğrafını ve Hilton ile karesini yayınladı.

Paris Hilton da Gomez'e "Doğum günün kutlu olsun güzelim! Dün gece seninle kutlamak çok eğlenceliydi" yorumunu yaptı.

BARBIE FİLMİ İÇİN ÖZEL GÖSTERİM

Doğum günü partisine Barbie temasıyla devam eden Gomez, hem "Barbie" filminin özel gösteriminden de keyif aldığını belirtirken pembe kıyafetler içinde de poz verdi.