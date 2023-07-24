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  4. Selena Gomez doğum günü için kırmızıyı seçti! İddialı elbisesiyle pozlarına beğeni yağdı

Selena Gomez doğum günü için kırmızıyı seçti! İddialı elbisesiyle pozlarına beğeni yağdı

24.07.2023 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Justin Bieber ile yaşadığı aşkla hafızalara kazınan ve Instagram’da en fazla takipçiye sahip kadın ünlü olan Selena Gomez, 31 yaşına bastı. Ünlülerin yağdığı doğum gününde kırmızı süper mini bir elbise giyen Gomez, partiden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, bir dönem ara verdiği sosyal medyada şimdilerde fırtına gibi esiyor. 22 Temmuz'da 21 yaşına basan ünlü oyuncu, doğum günü partisinden kareleri takipçileriyle paylaştı.

Bottega Veneta imzalı kırmızı elbisesiyle poz veren Gomez, pastasının mumlarını üflerken çekilen fotoğrafını ve Hilton ile karesini yayınladı.

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Paris Hilton da Gomez'e "Doğum günün kutlu olsun güzelim! Dün gece seninle kutlamak çok eğlenceliydi" yorumunu yaptı.

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BARBIE FİLMİ İÇİN ÖZEL GÖSTERİM

Doğum günü partisine Barbie temasıyla devam eden Gomez, hem "Barbie" filminin özel gösteriminden de keyif aldığını belirtirken pembe kıyafetler içinde de poz verdi.

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