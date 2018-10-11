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Selena Gomez hastaneye kaldırıldı! ‘Duygusal çöküntü’ yaşıyor!

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.10.2018 10:07 | Son Güncelleme

Justin Bieber'ın manken Hailey Baldwin ile evleneceğini duyurmasının ardından sosyal medya üzerinden kendisine yöneltilen kötü içerikli mesajlara dayanamayan Selena Gomez'in zihinsel sağlık tesisinde tedavi gördüğü ortaya çıktı

Selena Gomez hastaneye kaldırıldı! ‘Duygusal çöküntü’ yaşıyor!

Hakkında çıkan haberlere göre genç şarkıcı Gomez, geçtiğimiz iki hafta süresince iki kez hastaneye yatırıldı. Selena Gomez şimdilerde zihinsel bir sağlık tesisinde tedavi görüyor.

26 yaşındaki isim, geçtiğimiz ay Los Angeles'taki bir tıp merkezine yatmış ve buradaki kontrollerinde düşük akyuvar sayısına sahip olduğu ortaya çıkmıştı.

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Geçen yıl bir böbrek nakli geçiren Gomez'in, bu nakil sonrasında yaşadığı yan etkilerden ve eski sevgilisinin kısa sürede aldığı evlilik kararı sonrasında düştüğü duygusal boşluk yüzünden hastaneye kaldırıldığı da konuşulanlar arasında.

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DAVRANIŞ TERAPİSİ GÖRÜYOR

Genç şarkıcının hastaneye yatırılmasıyla ilgili bilgi veren bir başka kaynak ise; genç şarkıcıya ikinci hastane ziyaretinde ‘Panik atak' teşhisi konduğu ve bir an önce tedaviye başlaması gerektiğini söylüyor.

Bu iddialar arasında belki de en ciddi olanı TMZ adlı magazin dergisinin ortaya attığı oldu. Dergi verdiği haberde, Gomez'in geçmişte diyalektik davranış terapisi aldığını ve aynı türden bir tıbbi bakım gördüğünü iddia etti.

Söz konusu terapiyi gören hastalarda; kendine zarar verme, intihar davranışı, depresyon, yeme bozuklukları ve travma sonrası stres bozukluğu gibi bir dizi akıl sağlığı sorunu görülebiliyor.

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