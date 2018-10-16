Selena Gomez'i aşk acısı yıktı!

Bir dargın bir barışık ilişki sürdüren Selena Gomez ile Justin Bieber, tam barıştılar hatta evleniyorlar diye düşünülürken yollarını kesin olarak ayırdılar. Bu ayrılığın ardından çok kısa bir süre sonra Bieber'ın model Hailey Baldwin ile evlenmesi ise Selena Gomez'i kelimenin tam anlamıyla yıktı.

People dergisi Gomez'in, eski sevgilisi Justin Bieber'ın ani nişan ve ardından gelen evlilik haberi yüzünden ruhsal olarak büyük bir darbe yediğini ileri sürdü.

Derginin, müzik dünyasından bir kaynağa dayandırarak verdiği habere göre Selena Gomez, bir rehabilitasyon merkezinde tedavi oluyor.

Aynı kaynak Selena Gomez'in sadece ruhsal değil fiziksel sağlık sorunlarıyla da mücadele ettiğini ileri sürdü. Derginin bu kaynağa dayandırarak verdiği habere göre Selena Gomez, bir süre önce geçirdiği böbrek naklinin bir yan etkisi olarak beyaz kan hücrelerindeki bir sorun nedeniyle bir süre tedavi gördü. Ardından da panik ataklar yüzünden rehabilitasyona girdi.

Bütün bu olumsuzluklar nedeniyle tedavi görmeye başlayan Gomez'in sağlık durumum iyiye gittiğini belirten kaynak "Selena ihtiyaç duyduğu yardımı alıyor" diye konuştu.



