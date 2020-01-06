Selena Gomez'in zor anları! Bir anda yere düştü

Ünlü şarkıcı Selena Gomez, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı Honolulu tatilinde zor anlar yaşadı. Kumsalda yürüyüş yaparken bir anda acı içinde yere yığılan Gomez’i ‘Portekiz askeri’ olarak adlandırılan bir denizanası çarptı.

Genç yıldızın ayağına çarpan denizanası nedeniyle acı içinde kıvrandığını gören arkadaşları hemen Gomez’e müdahale etti. Ancak Gomez uzun süre kumların üzerinden kalkamadı. Onun yürüyemediğini gören arkadaşları hemen kumsaldaki bir genç adamı yardıma çağırdı.

Genç adam Selena Gomez’i sırtına alıp gideceği yere götürdü. Magazin basınını görüntülediği bu anlarda, yıldız isim, genç adamla şakalaşmaya başladı. Latince adı Physalia physalis olan bu denizanası Portekiz askeri olarak da biliniyor. Bunun nedeni görüntüsünün 18’inci yüzyılda kullanılan Portekiz savaş gemilerine ve aynı zamanda Portekiz askerlerinin giydiği kasklara benzemesi.

Kumsalda yürüyen genç bir adam, ünlü şarkıcıyı sırtına alarak gideceği yere götürdü… Backgrid USA

Mavi ve mor renklerde olan denizanası gaz dolu bir mesane ile kaplı. Boyları 10 ile 25 cm arasındadır. Yüzme kesesi 30 santim uzunluğunda ve 15 santim yüksekliğindedir. Dokunaçları 50 metreye ulaşabilir.

