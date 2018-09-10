MAGAZİN

Selena Gomez takipçilerini ikiye böldü

MAGAZİN HABERLERİ  | 10.09.2018 13:37 | Son Güncelleme

ABD'li şarkıcı Selena Gomez, sosyal medyada paylaştığı bir fotoğrafla hayranlarını ikiye böldü. Bir grup Gomez'in göğüslerini büyüttüğünü iddia ederken, diğer grup fotoğrafı elbiseye yordu

Selena Gomez takipçilerini ikiye böldü

Bir süredir ortalarda görünmeyen ABD’li şarkıcı Selena Gomez, Instagram’da paylaştığı bir fotoğrafla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.

Gomez’in fotoğrafı saatler içinde milyonlarca beğeni alırken, söz konusu karedeki bir ayrıntı hayranlarını ikiye böldü.

26 yaşındaki şarkıcının siyah straplez bir elbise giydiği fotoğrafta göğüslerini büyüttüğü iddia edildi. Bir grup Selena’nın kesinlikle estetik operasyon geçirdiğini söylerken, “Bir süredir neden ortada olmadığı anlaşıldı. Ameliyat sonrası iyileşme dönemindeymiş” yorumu ağırlık kazandı.

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Bunun aksini iddia eden Selena hayranları ise, elbisenin çok sıkı olduğunu ve oluşan baskı nedeniyle göğüslerinin daha büyük göründüğünü savundu.

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Anahtar Kelimeler:
selena gomez Selena Gomez estetik

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