Selena'nın Kıvılcım'ı Hazal Şenel'den evlilik kararı! Değişimi olay oldu

Bir dönemin en çok izlenen dizisi Selena'da Kıvılcım karakterine hayat veren Hazal Şenel değişimiyle hayran bıraktı. Dizide kötü karakter olan Hades'le sürekli iş birliği yapan ve kuzenlerine rahat nefes aldırmayan Kıvılcım evlilik kararı alınca yine gündem oldu.

Sosyal medya hesabından sık sık paylaşım yapan Şenel'e hayranlarından beğeni yağıyor.



Şenel, Balkanlar'ın Tarkan'ı olarak bilinen Makedon pop şarkıcısı Bertan Asllani ile birlikte. Yıllar önce Pis Yedili adlı dizide birlikte rol alıp sevgili olan çift, gözlerden uzak bir aşk yaşıyor.



Şenel, bir süredir birlikte olduğu Bertan Asllani ile yüzük fotoğrafıyla evliliğe ilk adımı attıklarını duyurdu.



