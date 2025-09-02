Mynet Trend

Selfie çekmek isterken yere çakıldı! Oğlunun gözleri önünde feci şekilde can verdi

Liza olarak bilinen Elizaveta Gishchina, 45. doğum gününü kutlamak için oğluyla bungee jumping yapmaya gitti. Talihsiz kadın, atlayışın ardından selfie çekmek isterken yere çakıldı.

Rusya'nın St. Petersburg yakınlarındaki Pavlovsk'ta yaşanan olay dehşete düşürdü. Liza olarak bilinen Elizaveta Gishchina, doğum gününü kutlamak için yaptığı başarılı atlayışın ardından oğlunun gözü önünde 88 metre yükseklikten düşerek hayatını kaybetti.

SELFİ ÇEKMEK İSTEMİŞTİ

Video görüntülerinde ekstrem spor tutkunu 45 yaşındaki Liza'nın "Hadi gidelim!" diye bağırdıktan sonra havaya sıçrayıp yere düştüğünü görülüyor. Videoda Liza'nın herhangi bir yaralanma yaşamadan tamamladığı atlayışın ardından selfie çekmeye çalışırken düşüyor.

Dailystar'ın haberine göre Rus medyası, güvenlik halatları olmadan yapıya geri tırmandığını, dengesini kaybettiğini ve düştüğünü öne sürüyor. Bungee jumping şirketi 23block olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Deneyimli sporcu ve iki çocuk annesi Liza trajik bir şekilde hayatını kaybetti." ifadelerinde bulundu.

