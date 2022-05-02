MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selim Bayraktar: Annemi çok özledim

Selim Bayraktar: Annemi çok özledim

02.05.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki gün Cihangir'de görüntülenen Selim Bayraktar, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Oyuncu, "Çok özledim. Bayramda yine anneme gideceğim. Bir elini öpüp, ziyaret edeceğim" dedi.

Selim Bayraktar: Annemi çok özledim

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Selim Bayraktar, önceki akşam Cihangir'de objektiflere yansıdı. Bayraktar, kendisini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etmeyi ihmal etmedi.

"ANNEMİ ÇOK ÖZLEDİM"

Selim Bayraktar, "Dizi devam ediyor. Sezon finaline son 6 bölümümüz var. Haziranın ikinci haftasına kadar devam edeceğiz, sonra da tatil başlıyor. Önce Antalya'ya anne ziyareti... Çok özledim, işlerden ve setten bir türlü gidip, göremedim. Bayramda da yine anneme gideceğim. Bir elini öpüp, ziyaret edeceğim. İki gün boşluk var, sonra sete devam." şeklinde konuştu. Oyuncu, ardından evini yolunu tuttu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj!Esra Kazancıbaşı'dan duygusal mesaj!
Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."Psikolog Esra Ezmeci'ye gelen soru gündem oldu! "Eşim kıllarımı yolup geceleri..."
Anahtar Kelimeler:
Selim Bayraktar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram namazı sonrası açıklama

Fed, 22 yılın en sert faiz kararını verecek

Fed, 22 yılın en sert faiz kararını verecek

Şaşkına çeviren soru! "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük..."

Şaşkına çeviren soru! "Eşimin cinsel organı çok fazla küçük..."

Adana'da korkunç olay! Yanlış infaz

Adana'da korkunç olay! Yanlış infaz

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Galatasaray'ın yediği gol sonrası ortalık karıştı! ''Bu sattığı kaçıncı maç...''

Akaryakıtta yapılan oyun ‘pes’ dedirtti!

Akaryakıtta yapılan oyun ‘pes’ dedirtti!

İlginizi Çekebilir

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

İdam edilen en yaşlı mahkumdu! Son sözleri tüyler ürpertti

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

Çokeşli videolarını paylaşıyorlar! Yatak odasından...

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

En güzel ve doğal kokulu erkek parfüm önerileri

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Ölüm haberine bu tepkiyi vermiş! Aylar sonra ortaya çıktı

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Bikinili fotoğraflarını ifşa etti! “Göründüğü kadar seksi değil”

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Araba kullanmanızı zevkli bir hobi haline getirecek kaliteli ve kullanışlı ürün önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.