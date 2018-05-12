Selin Ciğerci Kapadokya gezisi sırasında çömlek yapmaya çalıştı! Ortaya öyle bir şey çıktı ki!

Sosyal medya ile ünlenen Selin Ciğerci, bu kez de Kapadokya gezisi esnasında çömlek yapmaya çalıştığı görüntülerle gündeme geldi. Ciğerci'nin çömlek yapma denemesi ortaya komik görüntülerin çıkmasına neden oldu.

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan Selin Ciğerci’nin eski adı Okan’dı. Aslen Kastamonulu olan ve DJ’lik yaparak hayatını sürdüren Selin Ciğerci’nin babası Ünlü bir hazır giyim firmasının sahibidir.

Verdiği bir röportajda cinsiyet değiştirmek istediğini ve babasının ailesinin bunu istemediğini belirten Selin Ciğerci ameliyat parasını annesinden aldığı harçlıklar ile gerçekleştirdiğini belirtmişti. Bir dönem Asuman Krause tarafından sunulan yarışma programı Wipeout’a katıldı.

Kendisi ve ailesi hakkında çok detaylı bilgiler vermek istemeyen Selin Ciğerci bugüne kadar milletvekili, ünlü futbolcu ve iş adamlarıyla sevgili olduğunu söylemiş ancak isim vermemişti.

