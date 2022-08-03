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Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı! "Taş gibi hatun"

03.08.2022 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenomen Selin Ciğerci kariyeri, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla göz önünde olan isimlerden biri. Her paylaşımıyla olay olan Ciğerci, bikinili pozuyla göze çarptı.

Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı! "Taş gibi hatun"

İkinci kez hayatını birleştirdiği Gökhan Çıra ile yeniden ayrılığı ile gündemde olan Selin Ciğerci, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde leopar desenli bikinisiyle oldukça konuşulmuştu.

Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı!

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim bu defa beyaz bikinili pozunu paylaştı.

Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı!

O poza, "Taş gibi hatun", "Güçlü kadın" yorumları geldi.

Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı!

38 yaşındaki Selin Ciğerci'nin şarkı çalışmaları da bulunuyor.

Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı!

Ciğerci'nin kendi kozmetik markası bulunuyor.

Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı!

Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı!

Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı!

Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı!

Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı!

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Selin Ciğerci Instagram
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