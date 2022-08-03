Selin Ciğerci beyaz bikinili pozuyla tam not aldı! "Taş gibi hatun"

İkinci kez hayatını birleştirdiği Gökhan Çıra ile yeniden ayrılığı ile gündemde olan Selin Ciğerci, sosyal medya paylaşımlarıyla da gündemden düşmüyor. Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim, son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

BİKİNİLİ POZ VERDİ

Selin Ciğerci geçtiğimiz günlerde leopar desenli bikinisiyle oldukça konuşulmuştu.

Düzgün fiziğiyle dikkat çeken isim bu defa beyaz bikinili pozunu paylaştı.

O poza, "Taş gibi hatun", "Güçlü kadın" yorumları geldi.

38 yaşındaki Selin Ciğerci'nin şarkı çalışmaları da bulunuyor.

Ciğerci'nin kendi kozmetik markası bulunuyor.





