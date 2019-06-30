Mynet Trend

Selin Ciğerci: Cinsiyet değiştirme ameliyatımı ünlü futbolcu yaptırdı

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 30.06.2019 14:32 | Son Güncelleme

Cinsiyet değiştirme ameliyatıyla kadın olan fenomen isim Selin Ciğerci'den çok konuşulacak bir itiraf geldi. Ciğerci verdiği söyleşide "Ameliyatımı, her şeyimi ünlü futbolcu yaptırdı" dedi. Bu açıklamadan sonra sosyal medya karıştı.

Selin Ciğerci: Cinsiyet değiştirme ameliyatımı ünlü futbolcu yaptırdı

Sosyal medyada 2 milyon takipçisi olan son günlerde yeni şarkısıyla gündemde olan Selin Ciğerci Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuştu.

Ciğerci, çok merak edilen özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirme ameliyatını Türkiye'nin en ünlü futbolculardan birinin yaptırdığını itiraf etti.

Ciğerci, cinsiyet değiştirme operasyonu öncesinde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Tezgahtarlık, korsan taksicilik derken Taksim-Şişli hattında çalışmaya başladım. O yolda gördüğünüz insanlardan biri de bendim. Başka çarem yoktu. Bir gün Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biriyle tanıştım. Birbirimize aşık olduk. Ameliyatımı, her şeyimi o yaptırdı. Bana yurt dışından doktor getirtti. Artık ailemle de barıştım, erkek kardeşimin düğününe birlikte gittik. O zaman Gökhan yok hayatımda."

Ciğerci 2016 yılında yaptığı bir açıklamada "Beşiktaş’ın yıldızlarından biriyle bir yıldır büyük aşk yaşıyorum. Birlikte fotoğraflarımız da var" demişti.

Selin Ciğerci şimdilerde ise futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik hazırlığı yapıyor.

YORUM YAĞIYOR!

Ciğerci'nin bu açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ciğerci'ye yorum yağdıran takipçileri çeşitli ünlü futbolcuların isimlerini anarak o futbolcunun kim olduğunu sorsa da Ciğerci'den henüz bir açıklama gelmedi.

Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...Meğer o görüntüden kurtulmanın en etkili yolu...
Sular durulmuyor! Sen misin beğenen...Sular durulmuyor! Sen misin beğenen...
Beren Saat'i güldüren dans! Ünlü oyuncu paylaştıBeren Saat'i güldüren dans! Ünlü oyuncu paylaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
selin ciğerci Selin Ciğerci ameliyat Selin Ciğerci erkek

En Çok Okunan Trend Haberler

Kritik uyarı geldi! Şiddetli bekleniyor

Kritik uyarı geldi! Şiddetli bekleniyor

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

İstanbul'da tehlikeli gerginlik! Polis, TOMA ile müdahale etti!

Pişkin sözler: Tövbe etmiştim ancak dayanamadım

Pişkin sözler: Tövbe etmiştim ancak dayanamadım

Kuş sürüsüne çarpan savaş uçağı bombaları piste attı

Kuş sürüsüne çarpan savaş uçağı bombaları piste attı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Canlı yayında kitap çıkaran Şeyma Subaşı'nı ti'ye aldılar

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Muhteşem dörtlü! İlk kez böyle poz verdiler

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Düğünde Acun Ilıcalı'dan bomba dans!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tosic, Jelena Karleusa'u kıskançlık krizine soktu

Sular durulmuyor! Sen misin beğenen...

Beren Saat ile tatil yapan Esra Dermancıoğlu'ndan güldüren paylaşım

Beren Saat'i güldüren dans! Ünlü oyuncu paylaştı

Aşk Adası'nda olay eksik olmuyor! Şimdi de kalçasında...

Cinsel ilişkiden sonra bir bomba daha! Kalçasında...

Flaş iddia: Sıla ve Masterchef Hazer Amani evleniyor mu?

Flaş iddia! Evleniyorlar mı?

Amine Gülşe ve eşi Mesut Özil birlikte rap yaptı

Amine Gülşe ve eşi Mesut Özil birlikte rap yaptı

Askerde olan şarkıcı Manuş Baba, tezkeresini aldı

Askerde olan şarkıcı Manuş Baba, tezkeresini aldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.