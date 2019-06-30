Selin Ciğerci: Cinsiyet değiştirme ameliyatımı ünlü futbolcu yaptırdı

Sosyal medyada 2 milyon takipçisi olan son günlerde yeni şarkısıyla gündemde olan Selin Ciğerci Hürriyet'ten Ayşe Arman'a konuştu.

Ciğerci, çok merak edilen özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Selin Ciğerci, cinsiyet değiştirme ameliyatını Türkiye'nin en ünlü futbolculardan birinin yaptırdığını itiraf etti.

Ciğerci, cinsiyet değiştirme operasyonu öncesinde yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

"Tezgahtarlık, korsan taksicilik derken Taksim-Şişli hattında çalışmaya başladım. O yolda gördüğünüz insanlardan biri de bendim. Başka çarem yoktu. Bir gün Türkiye'nin en ünlü futbolcularından biriyle tanıştım. Birbirimize aşık olduk. Ameliyatımı, her şeyimi o yaptırdı. Bana yurt dışından doktor getirtti. Artık ailemle de barıştım, erkek kardeşimin düğününe birlikte gittik. O zaman Gökhan yok hayatımda."

Ciğerci 2016 yılında yaptığı bir açıklamada "Beşiktaş’ın yıldızlarından biriyle bir yıldır büyük aşk yaşıyorum. Birlikte fotoğraflarımız da var" demişti.

Selin Ciğerci şimdilerde ise futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik hazırlığı yapıyor.

YORUM YAĞIYOR!

Ciğerci'nin bu açıklaması sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Ciğerci'ye yorum yağdıran takipçileri çeşitli ünlü futbolcuların isimlerini anarak o futbolcunun kim olduğunu sorsa da Ciğerci'den henüz bir açıklama gelmedi.



