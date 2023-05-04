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Selin Ciğerci'den David Beckham’ın beyaz iç çamaşırlı pozuna ilginç yorum! "Türk erkekler atınca kesin gay..."

04.05.2023 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

David Beckham ve Spice Girls’le başladığı müzik yolculuğunun ardından beğenilen bir modacı olan Victoria Beckham son paylaşımlarıyla gündemde. Kocasının beyaz iç çamaşırlı pozunu paylaşan Victoria Beckham'ın pozunu gören Selin Ciğerci ilginç yorumlarıyla dikkat çekti.

Selin Ciğerci'den David Beckham’ın beyaz iç çamaşırlı pozuna ilginç yorum! "Türk erkekler atınca kesin gay..."

Victoria Beckham eşi David Beckham'ın ayağına sarılıp "İşte seni bu kadar çok seviyorum" dediği fotoğraf ve Beckham’ın üzerinde sadece iç çamaşırı varken havuzdan çıktığı anları çektiği fotoğrafı paylaşarak gündem oldu.

Havuzdan çıkmasına rağmen kafasında bere olan ve gülümseyerek bacak arasını elleriyle kapatan David Beckham'ın pozunu gören Selin Ciğerci de bu kareyi paylaşarka ilginç bir yorumda bulundu.

selin

Cinsiyet değiştirdikten sonra estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşan ve son olarak da göğüs altına yaptırdığı dövme ile dikkat çeken Ciğerci paylaşımında "Türk erkekler atınca kesin gay normal bir erkek böyle foto atmaz deriz" diyerek dikkat çekti.

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Selin Ciğerci Modacı Victoria Beckham moda

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