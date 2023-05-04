Selin Ciğerci'den David Beckham’ın beyaz iç çamaşırlı pozuna ilginç yorum! "Türk erkekler atınca kesin gay..."

Victoria Beckham eşi David Beckham'ın ayağına sarılıp "İşte seni bu kadar çok seviyorum" dediği fotoğraf ve Beckham’ın üzerinde sadece iç çamaşırı varken havuzdan çıktığı anları çektiği fotoğrafı paylaşarak gündem oldu.

Havuzdan çıkmasına rağmen kafasında bere olan ve gülümseyerek bacak arasını elleriyle kapatan David Beckham'ın pozunu gören Selin Ciğerci de bu kareyi paylaşarka ilginç bir yorumda bulundu.

Cinsiyet değiştirdikten sonra estetiklerle bambaşka bir görünüme kavuşan ve son olarak da göğüs altına yaptırdığı dövme ile dikkat çeken Ciğerci paylaşımında "Türk erkekler atınca kesin gay normal bir erkek böyle foto atmaz deriz" diyerek dikkat çekti.



