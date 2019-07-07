Selin Ciğerci'den samimi itiraf: Benim yüzümden futbolu bıraktı

Okan Bayülgen ile Uykusuzlar Kulübü'ne katılan Selin Ciğerci samimi bir itirafta bulundu.

Eski futbolcu Gökhan Çıra ile evlilik arifesinde olan Ciğerci yaptığı açıklamayla dikkat çekti.

Ciğerci "Gökhan Çıra benim yüzümden futbolu bıraktı; şimdi benimle tekstil ve arkadaşlarıyla birlikte cafe işletiyor. Aynı zamanda sosyal medya menajerliğimi aldı" dedi.

Ciğerci daha önce de yaptığı bir açıklamada benzer duygularını şu sözlerle dile getirmişti: "Gökhan benim için çok büyük fedakarlıklar yaptı. Gökhan'ın futbol aşkı benden önemliydi. Futbol kariyeri benimle olduğu için bitti. Gökhan halı sahada arkadaşlarıyla her maç hazırlığında kramponunu temizlerken onun heyecanını gördüğümde ona bunu yaşattığım için kahroluyorum."

Ciğerci aynı zamanda 28 Ekim'de Gökhan Çıra ile evleneceklerini de açıkladı.



