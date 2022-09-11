MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci dolgularını eritti! "Çenem daha da küçüldü"

Selin Ciğerci dolgularını eritti! "Çenem daha da küçüldü"

11.09.2022 14:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci kez boşanarak bekarlığa dönen ve son dönemde İtalyan bir yakışıklıyla flört ettiği haberleriyle gündemde olan Selin Ciğerci yenileniyor. Ciğerci son olarak dolgularını erittiğini paylaşarak estetik itirafında bulundu.

Selin Ciğerci dolgularını eritti! "Çenem daha da küçüldü"

Cinsiyet değiştirdikten sonra kendini yeniden yaratan ve sosyal medyada oldukça popüler olan Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ikinci kez boşandı. Boşanmanın ardından paylaşımlarıyla "Yalnızlık yaradı" yorumları alan Ciğerci kendinde bazı yenilikler yapıyor.

İlk boşandığı dönemde 15 kilo veren Ciğerci çenesini eritmiş ve gözlerini yukarı çektirmişti.

"DUDAKLARIMI FARK EDİYORSUNUZ"

Ciğerci son olarak ise dolgularını eritti ve yaptırdıklarını şu sözlerle duyurdu:

Ekran Alıntısı

"Küçük küçük yeni şeyler yapıldı, çenem daha da küçüldü. Dudaklarımı zaten fark ediyorsunuz."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kalçasındaki dolguları eritiyordu! Bikinili pozKalçasındaki dolguları eritiyordu! Bikinili poz
Tarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptıTarkan'ın İzmir konserinde olay! Güvenlik müdahale etti! İzmir Marşı yarım kalınca Megastar bakın ne yaptı
Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"Dekolte giymediği için eleştiriliyordu! Popstar Özlem tesettüre girdi! "Cemaatten eğitim aldı"
Anahtar Kelimeler:
Selin Ciğerci sosyal medya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kamudaki sözleşmeli personel için kadro umudu!

Kendisinden 40 yaş küçük sevgili!

Kendisinden 40 yaş küçük sevgili!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

4 bin lira indirimi duydular, 12 saat kuyrukta beklediler!

Yasemin hemşire için gözyaşları sel oldu

Yasemin hemşire için gözyaşları sel oldu

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

Tüm stadyum buz kesti! Oyun bir anda durdu...

'CHP ile ittfiak değiliz' demişti! Yeni açıklama

'CHP ile ittfiak değiliz' demişti! Yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Yeşil çay ve patatesle gelen gençlik iksiri

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Mucizevi kurtuluş! Gökyüzünden bahçelerinin ortasına düştü

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Ağrıları tarihe gömüyor, iltihabı kurutuyor... Baharat değil adeta ilaç

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Resmen İngiltere Kralı oldu! Eşinin tacındaki Osmanlı detayı...

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Dünyaca ünlü parfümlerin bütçe dostu muadillerini keşfedin!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.