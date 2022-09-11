Selin Ciğerci dolgularını eritti! "Çenem daha da küçüldü"

Cinsiyet değiştirdikten sonra kendini yeniden yaratan ve sosyal medyada oldukça popüler olan Selin Ciğerci Gökhan Çıra ile ikinci kez boşandı. Boşanmanın ardından paylaşımlarıyla "Yalnızlık yaradı" yorumları alan Ciğerci kendinde bazı yenilikler yapıyor.

İlk boşandığı dönemde 15 kilo veren Ciğerci çenesini eritmiş ve gözlerini yukarı çektirmişti.

"DUDAKLARIMI FARK EDİYORSUNUZ"

Ciğerci son olarak ise dolgularını eritti ve yaptırdıklarını şu sözlerle duyurdu:

"Küçük küçük yeni şeyler yapıldı, çenem daha da küçüldü. Dudaklarımı zaten fark ediyorsunuz."

