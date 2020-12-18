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  4. Selin Ciğerci hastane odasından paylaştı! 'Estetik de diyebiliriz ama...'

Selin Ciğerci hastane odasından paylaştı! 'Estetik de diyebiliriz ama...'

18.12.2020 14:34 | Son Güncelleme:
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Selin Ciğerci hastane odasından paylaştı! 'Estetik de diyebiliriz ama...'

Sosyal medya fenomeniyken kendi markasını çıkaran ve başarılı bir iş kadını olarak yoluna devam eden Selin Ciğerci hastane odasından paylaştı.

Ameliyat olarak cinsiyet değiştiren ve Gökhan Çıra ile evlenen Selin Ciğerci kozmetik markasının yoğunluğuna bir ara verdi ve ameliyat oldu.

Hastane odasından paylaşım yapan Ciğerci hayranlarını korkuttu.

Ekran Alıntısı

Selin Ciğerci paylaşımına "Dün bir operasyon geçirdim çok şükür yavaş yavaş kendime geleceğim. Bugün de yarın da hastanede yatacağım. Estetik de diyebiliriz ama olmam gerekiyordu. Allah'ın izniyle toparlanıp geleceğim" dedi.

Herkes Ciğerci'nin geçirdiği ameliyatın ne olduğunu merak etti.

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