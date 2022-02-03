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Selin Ciğerci ile barışan Gökhan Çıra 20 milyon TL harcadı

03.02.2022 07:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ile yeniden barışan Gökhan Çıra Sapanca'da yatırım yaptı. 8 milyon TL'ye arsa alan Gökhan Çıra bungalov evler yapmak için kolları sıvadı. Çıra'nın tesis için 20 milyon TL harcadığı iddia edildi.

Selin Ciğerci ile barışan Gökhan Çıra 20 milyon TL harcadı

Selin Ciğerci ile boşandıktan sonra lüks yaşantısıyla gündeme gelen Gökhan Çıra eski karısıyla barıştı. Selin Ciğerci ile barışan Çııra yeni bir yatırım yaptı. Gökhan Çıra, Sapanca’da satın aldığı 10 bin mt2’lik arsaya 8 milyon TL ödedi.

İş insanı üzerine inşa edeceği 20 adet bungalov evlere de 12 milyon TL yatırım yaparak 20 milyon TL değerinde bir hotel tesisi yapıyor. İddialara göre mayıs ayında açılacak olan otele şimdiden yoğun talep yaşandı ve rezervasyonlar aylar öncesinden doldu.

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SELİN CİĞERCİ'NİN PARASIYLA MI ALDI?

Selin Ciğerci’den anlaşmalı olarak boşanan Gökhan Çıra, 3.5 milyon TL’lik spor arabasıyla fotoğrafını paylaşmıştı. Bir takipçisinin “Selin’in parasıyla aldığın arabayla hava mı atıyorsun” yorumuna Çıra şu karşılığı vermişti: Gördüğün o, bildiğin değil...

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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