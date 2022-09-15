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  4. Selin Ciğerci ile yeni boşanmıştı! Gökhan Çıra'nın fotoğrafını sildiği sevgilisi de fenomen çıktı

Selin Ciğerci ile yeni boşanmıştı! Gökhan Çıra'nın fotoğrafını sildiği sevgilisi de fenomen çıktı

15.09.2022 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selin Ciğerci ile ikinci kez boşanma kararı alan ve iki hafta önce resmi olarak boşanan Gökhan Çıra yeni aşka yelken açtı. Gökhan Çıra önce yeni sevgilisiyle pozunu paylaştı ardından ise pozu sildi. Çıra sevgilisini uzun süre saklayamadı ve Bebek'te yakalandı. Çıra'nın yeni aşkı da fenomen çıktı.

Selin Ciğerci ile yeni boşanmıştı! Gökhan Çıra'nın fotoğrafını sildiği sevgilisi de fenomen çıktı

İkinci kez evlendikten kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, adli tatilin sona ermesiyle resmi olarak boşanmıştı. Boşanmanın ardından ikili yeni flörtleriyle gündeme geliyordu.

Selin Ciğerci ile henüz iki hafta önce ikinci kez boşanan Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Sevgilisini paylaşıp ardından paylaşımı silen Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle ilk kez Bebek'te el ele görüntülendi. Çift, özel hayat sorularını yanıtsız bıraktı.

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Çıra'nın sevgilisinin fenomen Sedef Bekiroğlu olduğu iddia edildi.

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Gökhan Çıra evlendi sevgilisi
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