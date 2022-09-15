Selin Ciğerci ile yeni boşanmıştı! Gökhan Çıra'nın fotoğrafını sildiği sevgilisi de fenomen çıktı

İkinci kez evlendikten kısa bir süre sonra ayrılık kararı alan Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra, adli tatilin sona ermesiyle resmi olarak boşanmıştı. Boşanmanın ardından ikili yeni flörtleriyle gündeme geliyordu.

Selin Ciğerci ile henüz iki hafta önce ikinci kez boşanan Gökhan Çıra yeni sevgilisiyle görüntülendi.

Sevgilisini paylaşıp ardından paylaşımı silen Gökhan Çıra, yeni sevgilisiyle ilk kez Bebek'te el ele görüntülendi. Çift, özel hayat sorularını yanıtsız bıraktı.

Çıra'nın sevgilisinin fenomen Sedef Bekiroğlu olduğu iddia edildi.



