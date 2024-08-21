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Selin Ciğerci kızı ve Gökhan Çıra'yı paylaşınca tepki çekmişti! Sonunda patladı: Doğrudur kadın doğmadığım...

21.08.2024 15:46
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Selin Ciğerci taşıyıcı anne yoluyla olan kızıyla eski eşi Gökhan Çıra'nın pozlarını paylaşınca çirkin mesajlara maruz kaldı. Özellikle Deniz Akkaya'nın hedefi olan Ciğerci en sonunda bir paylaşımda bulundu.

Selin Ciğerci kızı ve Gökhan Çıra'yı paylaşınca tepki çekmişti! Sonunda patladı: Doğrudur kadın doğmadığım...

Selin Ciğerci iki kere evlenip boşandığı Gökhan Çıra ile bir çocuk sahibi olmuştu. Selin Ciğerci'yle Gökhan Çıra'yı taşıyıcı anne yoluyla sahip olduklarını duyurdukları kızları Saadet Selenay'ın zaman zaman pozlarını da paylaşıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kaynakları, sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci'nin Türkiye'de evlat edindiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını, ayrıca daha önce bu konuda açılan soruşturmanın devam ettiğini de açıklamıştı.

Son olarak Ciğerci kızı ve eski eşinin yatakta oldukları bir kareyi paylaşınca çirkin yorumlara maruz kaldı. Özellikle Deniz Akkaya tarafından ağır ithamlara maruz kalan Ciğerci en sonunda patladı.

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Cinsiyet değiştirdiğini her fırsatta hakaret gibi gündeme getirilen Selin Ciğerci açıklamasında "Doğrudur kadın doğmadığım. Doğrudur ağır bir yaşam mücadelesi verip pembe nüfus cüzdanına kavuştuğum... Ve doğrudur senelerce dua edip tek tatmadığım duygu olan anneliği yaşıyor olmam. Evet bedenim anne değil ama iliklerime kadar anneyim" dedi.

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ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJLARI

Ünlü fenomen ayrıca tek dokunulmaz kırmızı noktasının kızı olduğunu da söyledi.

Selin Ciğerci'ye şu sıralar hamile olan Zeynep Sever'den ve Pınar Altuğ'dan emojili destek geldi. Yıldız Çağrı Atiksoy ise "Annelik sana çok yakıştı, çok da güzel anne oldun Selincim" dedi.

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Selin Ciğerci
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