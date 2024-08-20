Selin Ciğerci paylaşınca gündem oldu! Gökhan Çıra kızıyla pozuna yapılan çirkin yorumlara ve Deniz Akkaya'ya öfke kustu

Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra ayrılsa da ikisinin de birlikte karar aldıkları ve taşıyıcı anne yoluyla sahip oldukları bir kızları var. Gökhan Çıra da Selin Ciğerci de zaman zaman kızlarıyla pozlarını paylaşarak kızlarına ne kadar düşkün olduklarını dile getiriyor.

Zaman zaman bu konuda tepki görüyorlar ancak çiftin kızları evlat edinme yoluyla olmadı. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra taşıyıcı anne aracılığıyla evlat edindi.

EVLAT EDİNDİĞİ İDDİASI YALANLANDI

Bazı sosyal medya platformlarında, sosyal medya fenomeni olan Selin Ciğerci'nin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığıyla evlat edindiği iddiası yer aldı. Bakanlık kaynakları konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ciğerci'nin Bakanlığa evlat edinme konusunda resmi herhangi bir başvurunun olmadığını, iddianın tamamen gerçek dışı olduğunu vurguladı.

DENİZ AKKAYA'DAN ÇİRKİN İFADELER

Son olarak Deniz Akkaya, Selin Ciğerci'nin kızı ve eski eşinin olduğu bir pozu paylaşmasını gündeme getirdi.

Baba kızının yatakta oyun oynarken çekilmiş karesine "Ben aslında sizi anlıyorum çünkü siz anne ve baba olmanın ne demek olduğunu gerçekten bilmiyorsunuz öyle bir niyetle de bu çocuk satın alınmadı para verilerek. Pek tabii ki bu çocuk büyüdüğü zaman gerçek annesini arayacak zor bir hayat zor sınavlar bekliyor masum bebeği.. Ancak soruyorum iç çamaşırı diyemeyeceğim resmen donla yatakta sereserpe yatıyorsun çocukta cinsel organının üstünde oturuyor. Şimdi soruyorum bu fotoğrafı normal mi?" diyerek şoke etti.

Bu yorumlara tepkiler gelirken bazı takipçiler de çirkin yorumlar da bulundu. Gökhan Çıra ise en sonunda kızıyla pozlarını paylaşarak söylenenlere ateş püskürdü.

DENİZ AKKAYA'NIN KIZINI HATIRLATTI

Gökhan Çıra "Spordan gelmiş yatakta oyun oynarken çekilmiş resimlerimiz altımdaki şorta iç çamaşırı diyecek kadar aciz bir millet olamayız ya bakın arkadaşlar gerçekten canımız canım acıyor ben susuyorum sebebi sadece kızım" dedi.

Çıra ayrıca "Böyle bir haberi ortaya atan insnaın ne düşünceyle attığı da ortada kendisi daha aylar öncesinde kızıyla neler yaşamış bize annelik babalık öğretecek en son insan adını bile ağzıma almak istemem" ifadelerini kullandı.