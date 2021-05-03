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Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra fotoğrafa yapılan yorum kızdı

03.05.2021 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tam kapanma sürecini yazlıklarında geçiren Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra aşk dolu pozlarını da Instagram hesaplarından paylaşmaya devam ediyor. İkilinin paylaşımına yapılan kötü yorum Çıra'yı kızdırdı.

Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra fotoğrafa yapılan yorum kızdı

Uzun yıllardır birlikte olan ve 2019 yılında nikah masasına oturan Selin Ciğerci ile Gökhan Çıra, tam kapanma sürecini tatil yaparak geçiriyor. Çift, tatillerindeki eğlenceli anları da sosyal medya hesaplarından sevenleriyle paylaştı.

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"BASİT İNSANLARSINIZ"

Eşi Selin Ciğerci ile bir pozunu yayınlayan Çıra, "En güzel pazarım. Selin Ciğerci sensin ömrüm" notunu yazdı. Paylaşıma sevenlerinden beğeni ve yorum yağarken bir eleştiri Çıra'yı sinirlendirdi.

Çifti birbirine yakıştırmayan bir kadın sosyal medya kullanıcısı "Ne kadar basit insanlarsınız" diye yorum yapınca Gökhan Çıra küplere binerek "Lan. s..tir g.." diyerek küfretti.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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