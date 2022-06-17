Selin Ciğerci renkli bikinisiyle poz verdi! Kocası Gökhan Çıra'nın yorumu olay oldu

Çenesini eriten, gözlerini yukarı çektiren ve sporla bir hayli zayıflayan Selin Ciğerci pozlarıyla dikkat çekiyor. Boşandığı Gökhan Çıra ile yeniden evlenen ünlü fenomen yaz sezonunu açtı. Bikinili paylaşımlarıyla öne çıkan Ciğerci'ye yorum yağdı.

13 kilo veren ve renkli bikinisiyle pozunu paylaşan Selin Ciğerci'ye bir yorum da kocasından geldi. Gökhan Çıra'nın "Saçından ayağına kadar BENİM" yorumu takipçileri ikiye böldü. Değişimiyle beğeni toplayan fenomenin eşinin yoruma gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Saçından ayağına kadar kendisinin

Kadına mal gibi davranma

Sanki elinden aldılar

İki aşk sözü paylaşacak onu da beceremiyor

Gerçek bir aşık

Adam aşkından şair oldu



