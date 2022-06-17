MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selin Ciğerci renkli bikinisiyle poz verdi! Kocası Gökhan Çıra'nın yorumu olay oldu

Selin Ciğerci renkli bikinisiyle poz verdi! Kocası Gökhan Çıra'nın yorumu olay oldu

17.06.2022 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaz sezonunu açan Selin Ciğerci tatil paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Gökhan Çıra ile ikinci kez evlenen Selin Ciğerci renkli bikinisiyle pozunu paylaşıp kıvrımlarını sergiledi. 13 kilo veren Ciğerci'nin paylaşımına kocası da sessiz kalmadı. Gökhan Çıra'nın yorumu takipçileri ikiye böldü.

Selin Ciğerci renkli bikinisiyle poz verdi! Kocası Gökhan Çıra'nın yorumu olay oldu

Çenesini eriten, gözlerini yukarı çektiren ve sporla bir hayli zayıflayan Selin Ciğerci pozlarıyla dikkat çekiyor. Boşandığı Gökhan Çıra ile yeniden evlenen ünlü fenomen yaz sezonunu açtı. Bikinili paylaşımlarıyla öne çıkan Ciğerci'ye yorum yağdı.

13 kilo veren ve renkli bikinisiyle pozunu paylaşan Selin Ciğerci'ye bir yorum da kocasından geldi. Gökhan Çıra'nın "Saçından ayağına kadar BENİM" yorumu takipçileri ikiye böldü. Değişimiyle beğeni toplayan fenomenin eşinin yoruma gelen yorumlardan bazıları şöyle:

1

  • Saçından ayağına kadar kendisinin
  • Kadına mal gibi davranma
  • Sanki elinden aldılar
  • İki aşk sözü paylaşacak onu da beceremiyor
  • Gerçek bir aşık
  • Adam aşkından şair oldu

2

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Silikon itirafı gündem olmuştu! İddialı tarzSilikon itirafı gündem olmuştu! İddialı tarz
Olay iddia! "Messi'nin formasını giydiğim çıplak fotoğraflarımı..."Olay iddia! "Messi'nin formasını giydiğim çıplak fotoğraflarımı..."
Olay yorum! "Siz de sizi seviyor sanıyorsunuz..."Olay yorum! "Siz de sizi seviyor sanıyorsunuz..."
Anahtar Kelimeler:
Gökhan Çıra Selin Ciğerci
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Kılıçdaroğlu'nun canlı yayında zor anları: Bunu atlayalım İsmail Bey

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Temmuz'da maaş zammı özel sektörde başladı!

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Küçükçekmece’de taciz iddiası! Mahalle karıştı, Valilikten açıklama

Tatilde hayran bıraktı! Küçük bikinisiyle...

Tatilde hayran bıraktı! Küçük bikinisiyle...

Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!'

Yemekteyiz'de Zuhal Topal'ı kimse sakinleştiremedi 'Benim sınırlarımı zorlama!'

Taraftarı çıldırtan Uğurcan açıklaması!

Taraftarı çıldırtan Uğurcan açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Bu çözüm çok konuşulur! Karısı biseksüel olduğunu söyleyince...

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Öğrencilerini soyup üstsüz poz verdirdi! “Her şey sanat için”

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

Ünlü fenomen Türkiye’ye geldi! Yaşadıklarını anbean yayınladı

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

İbn-i Sina’dan kökten çözüm: Tamamen doğal ve ucuz

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.