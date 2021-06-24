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Selin Ciğerci üzerinde servet taşıyor! Yüzüğü ve saatinin fiyatı olay

24.06.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendi kozmetik markasını kuran ve iş hayatında başarılarıyla gündeme gelen Selin Ciğerci'nin saati ve yüzüğünün fiyatı olay oldu.

Selin Ciğerci üzerinde servet taşıyor! Yüzüğü ve saatinin fiyatı olay

Eşi Gökhan Çıra’yla Çeşme’de tatil yapan Selin Ciğerci, önceki gün Alaçatı’da görüntülendi. Ciğerci, takılarıyla dikkat çekti. Ciğerci’nin dev pırlanta yüzüğü 6 milyon 25 bin lira değerinde. Rolex marka saati de 3 milyon 165 liradan satılıyor. Ayağındaki Hermes marka terliklerin fiyatı ise 7 bin lira.

Selin Ciğerci, bir soru üzerine Bodrum’u Çeşme’den daha çok sevdiğini söyledi. “Gökhan’ın çoğu futbolcu arkadaşı Çeşme’de, onlarla vakit geçirmek istiyor” diyen Ciğerci, şöyle devam etti:

Ekran Alıntısı

“Eşim gece hayatını pek görmediği için o ortamları bilmiyor. Ben de bunları yaşasın ki aklı kalmasın istiyorum. Gezsin, tozsun, arkadaşlarıyla eğlensin. Yanlış yaparsa kendine yapar.” (Uçankuş)

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Gökhan Çıra Selin Ciğerci
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