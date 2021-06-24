Selin Ciğerci üzerinde servet taşıyor! Yüzüğü ve saatinin fiyatı olay

Eşi Gökhan Çıra’yla Çeşme’de tatil yapan Selin Ciğerci, önceki gün Alaçatı’da görüntülendi. Ciğerci, takılarıyla dikkat çekti. Ciğerci’nin dev pırlanta yüzüğü 6 milyon 25 bin lira değerinde. Rolex marka saati de 3 milyon 165 liradan satılıyor. Ayağındaki Hermes marka terliklerin fiyatı ise 7 bin lira.

Selin Ciğerci, bir soru üzerine Bodrum’u Çeşme’den daha çok sevdiğini söyledi. “Gökhan’ın çoğu futbolcu arkadaşı Çeşme’de, onlarla vakit geçirmek istiyor” diyen Ciğerci, şöyle devam etti:

“Eşim gece hayatını pek görmediği için o ortamları bilmiyor. Ben de bunları yaşasın ki aklı kalmasın istiyorum. Gezsin, tozsun, arkadaşlarıyla eğlensin. Yanlış yaparsa kendine yapar.” (Uçankuş)

