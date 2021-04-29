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Selin Şekerci: Bana 'Yine mi sen geldin!' diyorlardı

29.04.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sektöre çok erken yaşta girdiğini anlatan Selin Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvara hazırlandığını ve her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin yetenek sınavlarına girdiğini anlattı.

Selin Şekerci: Bana 'Yine mi sen geldin!' diyorlardı

31 yaşındaki ünlü oyuncu Selin Şekerci, hakkında bilinmeyenleri anlattı. İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk olan Şekerci, samimi açıklamalarda bulundu.

"YİNE Mİ SEN GELDİN!"

Sektöre çok erken yaşta girdiğini anlatan Selin Şekerci, oyunculuk yaparken bir yandan da konservatuvara hazırlandığını ve her sene 9 Eylül Üniversitesi'nin sınavlarına girdiğini ifade etti.

Ünlü oyuncu, yetenek sınavı jüri üyelerinin kendisine "Yine mi sen geldin!" dediklerini dile getirdi.

"ISRARLA SINAVLARA GİRİYORDUM"

Şekerci, "Her sene ısrarla giriyordum sınavlara. Hatta hiç unutmam bir jüri üyesinin, 'O zaten dizilerde oynuyor, gitsin televizyona iş yapsın. Onda tiyatro enerjisi yok' dediğini duymuştum. Sonra o jüri üyesi benim oynadığım bir dizi için seçmelere girdi. Başka bir şey söylememe gerek yok bence" sözleriyle kahkahalara boğdu.

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Selin Şekerci
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