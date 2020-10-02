Selin Şekerci Çatı Katı Aşk dizisine katıldı! Hangi rolde oynayacak?

Yapımını Mia Yapım, yapımcılığını ve proje tasarımını Banu Akdeniz'in üstlendiği Çatı Katı Aşk'ın yeni bölümlerinde Selin Şekerci de rol alacak. Yer aldığı projelerle izleyicilerin beğenisini kazanan oyuncu, diziye 14’üncü bölümde dahil olacak ve Şirin karakteriyle izleyici karşısına çıkacak. Oyuncunun rolü ise şimdiden merak konusu oldu.

Selin Şekerci de dizide sık sık kullanılan mantı dükkanının önünde çekilen bir fotoğrafını "Mantı önemli" notuyla paylaştı.

Furkan Andıç, Ezgi Şenler, Yiğit Kirazcı, Nilay Deniz'in başrollerde oynadığı Çatı Katı Aşk'ın 13. yeni bölümü 3 Ekim Cumartesi akşamı Kanal D'de olacak.

ÇATI KATI AŞK YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yasemin’in anne ve babasının gelmesi herkes için işleri karıştırmıştır. Demir ve Yasemin arasında alevlenen aşk ateşi ailenin gelmesiyle üzerine su dökülmüş küle dönerken Ateş ve Ayşen arasındaki büyük sırrın açıklanması da sekteye uğrar.

Birbirinden gizli aşk yaşamaya çalışan çiftlerimiz için Üzeyir ve Nedret’in gelişi küçük bir kıyamet habercisidir. Daha önce Gülriz’le anne ve babası olarak Hilmi usta ve eşini tanıştıran Yasemin ve Ateş bu taraftan da sıkışmıştır.

