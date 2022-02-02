Selin Şekerci en büyük korkusunu açıkladı

Şimdilerde "Benden Ne Olur" adlı sinema filmiyle seyircisiyle buluşan Selin Şekerci, Women's Shine Dergisi'ne röportaj verdi. Setler dışında nasıl bir insan olduğunu anlatan Şekerci, "Ekranda oynadığım karakterler genelde güçlü ve korkusuz kadınlar. Selin'de de var o ama ben daha utangaç ve kırılganımdır.

Küçük bir dünyam var, en önem verdiğim şey korunaklı olmak. Güvenli alanımın dışına çıkamam hiç. O yüzden anksiyete sahibiyim aslında." itirafında bulundu.

EN BÜYÜK KORKUSUNU AÇIKLADI

"Kendinize dair yıkmak istediğiniz bir önyargı var mıdır?" sorusunu da yanıtlayan Şekerci, bu sorunun cevabında en büyük korkusunu da açıkladı:

"Arıza bilinirim; arıza ve soğuk. Çalışkanımdır çünkü en iyisini yapmak isterim. Bireysel sınırlarım çokçadır. Aptal yerine konmak en büyük kâbusumdur. Ama asla taviz veremeyeceğim şey, günü kurtarmak için 'ayıya dayı' hiç diyemedim. Ayrıca içimde hep bir çocuk kaldı galiba büyütemediğim."



