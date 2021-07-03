Selin Şekerci, İbrahim Selim'le aşk yaşadığını doğruladı!

İbrahim Selim ile Bu Gece adlı programın sunucusu İbrahim Selim'in, oyuncu Selin Şekerci ile birlikte olduğu iddia edilmişti. Selin Şekerci, İbrahim Selim'in programına geçtiğimiz Nisan ayında konuk olmuştu.

Selin Şekerci, bir alışveriş merkezi çıkışında magazin muhaberlerinin sorularını yanıtladı. Şekerci "Bugün son set günümüz. Şimdi oraya gidiyorum, sonrasında kısa bir tatil yapıp dinleneceğim" dedi.

Son dönemde hakkında çıkan "İbrahim Selim ile aşk yaşıyor" şeklindeki haberler hatırlatılan Selin Şekerci, "Evet, haberler doğru. Şu anda her şey çok güzel ve yolunda" diyerek aşk yaşadıklarını doğruladı.

