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Şemdinli'de ilk kez sinüzit ameliyatı gerçekleştirildi! Artık hastalar başka kentlere gitmek zorunda kalmayacak

Betül Kurucu Betül Kurucu
SAĞLIK  | 10.10.2019 14:34 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki Devlet Hastanesi’nde, ilk defa sinüzit ameliyatı gerçekleştirildi. Hastanenin Başhekimi Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Onur Sakallı, artık hastaların başka kentlere gitmek zorunda olmadıklarını belirtti.

Şemdinli'de ilk kez sinüzit ameliyatı gerçekleştirildi! Artık hastalar başka kentlere gitmek zorunda kalmayacak

Şemdinli Devlet Hastanesi'nin 19 yıl hizmet verdiği eski binasından yaklaşık 2 yıl önce Günyazı köyündeki yeni binasına taşınmasıyla birlikte, çevre illerdeki hastanelere sevk edilen hasta sayısında azalma oldu. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Burak Bahadır'ın geçen hafta yaptığı ilk beyin tümörü amaliyatından sonra, Şemdinli Devlet Hastanesi'nde ilk defa sinüzüt ameliyatı gerçekleştirildi.

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde yaklaşık 6 aydır görev yapan Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Murat Şentürk, yaptığı estetik ameliyatlarının ardından şimdi de ilk kez sinüzit ameliyatı yaptıklarını belirtti. Opr. Dr. Şentürk, "Hastamız Hasan Hoş, polikliniğimize burun tıkanıklığı şikayetiyle başvurdu. Burun akıntıları oluyordu. Tomografisini çektiğimizde burun boşluklarında tamamen polip dokularını gördük. Hastamız için ameliyat kararı verdik. Ameliyatımız 1,5 saat sürdü. Kanama kontrolünden sonra tamponları yerleştirdik. Şu anda tamponları var. İki gün sonra çıkardığımızda hastamız daha rahat nefes almaya başlayacak. Bu ameliyatımız Şemdinli'de ilk defa yapılıyor. Normalde kulak burun boğaz doktorlarının sık yaptığı bir ameliyat ama burada ilk olması güzel bir şey. Halkımız da memnun" dedi.

Endoskopik Sinüs Cerrahisi ameliyatını artık ilçede yapabildiklerini ve hastaların başka kentlere gitmekten kurtulduklarını kaydeden Şemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Genel Cerrahi uzmanı Op. Dr. Onur Sakallı ise "Kronik sinüzit, nazal polip, burun ve sinüslerdeki kitlerin çıkartılması için endoskopik olarak gerçekleştirilebilen endoskopik sinüs cerrahisi artık hastanemizde yapılmaktadır. Bu tür hastalıklardan şikayeti olan hemşerilerimizin Hakkari merkez veya çevre illerimize gitmesine gerek kalmadı" şeklinde konuştu.

Şemdinli Devlet Hastanesi'nde 6 aydır birçok ameliyat gerçekleştiren ve özellikle burun estetiği ve sinüs cerrahisi alanında deneyim sahibi olan Opr. Dr. Murat Şentürk, kulak burun boğaz alanında birçok ameliyatı yapıyor" diye konuştu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
sinüzit sağlık şemdinli

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