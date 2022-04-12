Semih Öztürk Hikmet'in Atakan'a hareketini görünce... "Görünce benim bile sinirim bozuldu..."

Survivor dokunulmazlık oyununda Hikmet ile Atakan'ın oyununda Hikmet'in oyun sonrası yaptığı hareket sonrası iki yarışmacı arasında tansiyon yükseldi. Ortamı diğer yarışmacılar sakinleştirmeye çalışırken Survivor Hikmet sosyal medyada da tepki çekti.

Sezon ortasında Survivor Ekstra programından ayrılan ve eşinin Acun Ilıcalı'nın ölen yakın dostu için yaptığı paylaşım sebebiyle kovulduğu iddia edilen Semih Öztürk görüntüleri görünce kendini tutamadı.

Programda olmasa da sosyal medyasında yorum yapmayı ihmal etmeyen Semih Öztürk "Görünce benim bile sinirim bozuldu. Atakan bunları yiyecek adam değil. Herkese her hareketi yapamazsın. Atakan’a hiç yapamazsın. Yaparsan da birtakım bedelleri olur. Ah Hikmet Ah" yorumunda bulundu.

Öztürk daha sonra ise "Kışkırtma nedir, nasıl yapılır?" diyerek videoyu da paylaştı.

