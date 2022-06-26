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Semih Öztürk'ten Survivor Nisa yorumu: Bana boş ve mesnetsiz şeyler söylemesine rağmen...

26.06.2022 09:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Daha önce Survivor programında yorumcu olan ve sezon ortasında, eşi Kurretülayn Matur'un, kanser tedavisi görürken hayatını kaybeden Acun Medya Genel İdari Koordinatörü Alpay Kazan hakkında yaptığı paylaşım sonrası programdan çıkarılan Semih Öztürk Survivor yorumlarına devam ediyor. Semih Öztürk Survivor elemeleri sonrası Nisa ile ilgili ilginç sözler söyledi.

Semih Öztürk'ten Survivor Nisa yorumu: Bana boş ve mesnetsiz şeyler söylemesine rağmen...

Eşi Kurretülayn Matur'un Alpay Kazan hakkında yaptığı paylaşım sonrası Survivor yorumculuğundan olan Semih Öztürk paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Survivor yorumlarına Twitter'da devam eden Semih Öztürk Nagihan Karadere'nin elenmesi sonrası da paylaşımlar yaptı.

"KUPAYA GİDİYOR GİBİ"

Semih Öztürk paylaşımında Nisa Bölükbaşı hakkında ilginç şeyler söyledi.

JLL

Semih Öztürk açıklamasında "Nisa ile son görüşmemde bana çocukça, boş ve mesnetsiz şeyler söylemesine rağmen ona anlattığım şeylerle yanlış düşündüğünü anladığını düşünüyorum. Şahsıma yaptığı haksızlıkların yanında çocukluğuna verdim ama bunlar şahsi. Gerçek şu ki vurdumduymazlığı seviliyor. Kupaya gidiyor gibi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Nisa Bölükbaşı Semih Öztürk
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