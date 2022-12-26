Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur ''Memen yok'' yorumuna çıldırdı! Sütyen numarasını paylaşıp...

Instagram'da 900 binden fazla takipçisi bulunan Kurretülayn Matur, göğüs dekolteli pozuna gelen bir yoruma çok kızdı.

''KAÇ BEDEN GİYMEMİ İSTERSİN?''

Pantene Altın Kelebek Ödül Töreni'nden pozlarını paylaşan Kurretülayn Matur, kendisine gelen ''Anaaa memeleri yok'' mesajını ifşa ederek ''Dakika 1 gol 1. Hemcinslerimden saniyesinde yine psikolojik mobbing. 75A beden giyiyorum. Kaç beden giymemi istersin? Özellikle 30-40 yaş arası kadınların özgüven eksiklerini sürekli başka kadınlara baskı yaparak beslenmesi...'' ifadelerini kullandı.

Matur, aynı takipçisinden gelen ''Gördüğümüzü söylüyoruz'' mesajını da paylaşarak ''Zor bir ömür bu hasetle yaşamak'' yanıtını verdi.

Göz6 programında tanışıp aşk yaşamaya başlayan Semih Öztürk ve Kurretülayn Matur'un boşanacağı konuşuluyor.

Bir süredir birlikte görülmeyen ikili, ayrılık iddiaları hakkındaki sessizliklerini ısrarla koruyor.



