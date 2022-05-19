MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı! "Pamuk şeker gibisiniz"

Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı! "Pamuk şeker gibisiniz"

19.05.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Semih Öztürk ile Kurretulayn Matur ikilisi TV8 ekranlarında yayınlanan Ütopya adlı programda tanıştı. İkilinin arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü ve ikili, 2020'de hayatlarını birleştirdi. Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı! "Pamuk şeker gibisiniz"

Survivor'da yarıştığı dönemde dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Semih Öztürk, bir süre Survivor Panorama programında yorumcu olarak yer aldı. Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı pozlarla magazin gündeminde yer alıyor.

KURRETULAYN MATUR TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

1990 Ankara doğumlu 32 yaşındaki Kurretulayn Matur, sosyal medyada tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı!

Baştan aşağı pembe kombiniyle poz veren Matur'a, "Pamuk şeker gibisiniz", "Şeker kız" gibi yorumlar geldi.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı!

Geçtiğimiz günlerde beyaz mini etekli pozuyla gündem olan Matur, paylaşımlarıyla magazin dünyasında yer almaya devam ediyor.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı!

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesinde alan Matur'un oyunculuk alanında da eğitimi bulunuyor.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı!

Kurretülayn Matur Arapça bir kelimedir. Kurretülayn Matur isminin anlamı Nur Gözlü demektir.

Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı!

Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski vekile gönderme! "Göğsünü gere gere..."Eski vekile gönderme! "Göğsünü gere gere..."
Eski eşinden tartışma yaratacak açıklama! 'Karşısında çıplak kaldım'Eski eşinden tartışma yaratacak açıklama! 'Karşısında çıplak kaldım'
30 yaş küçük nişanlısıyla tatil keyfi! Öpüşmeye doymadılar30 yaş küçük nişanlısıyla tatil keyfi! Öpüşmeye doymadılar
Anahtar Kelimeler:
Kurretülayn Matur Semih Öztürk
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Viral oldu! Dünya, Bush'un bu açıklamasını konuşuyor

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Benzine yeni zam geldi: Litresi 24 liraya dayandı

Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti

Hastane çıkışı konuşmakta güçlük çekti

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Tüm Türkiye'de hızla yayılıyor! Önlem olarak terminatör böcekler devrede!

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

Mansur Yavaş'ı hedef aldı! 'Siyasi hayatı 3 ay içinde bitecek'

Adli Tıp Raporu geldi! 'İdrarını yapıyordu' demişti

Adli Tıp Raporu geldi! 'İdrarını yapıyordu' demişti

İlginizi Çekebilir

Aşk iddiası: İşte Putin'in kızı Katerina'nın Zelenskiy'si!

Aşk iddiası: İşte Putin'in kızı Katerina'nın Zelenskiy'si!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Kahve severlerin hayatını kolaylaştıracak kahve termosu önerileri

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Meksika'dan ABD'ye uzanan tünel şoke etti

Tadına bakınca müptelası olacaksınız

Tadına bakınca müptelası olacaksınız

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Rahat oldukları kadar da fonksiyonel olan kanepe modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.