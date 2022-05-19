Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur tarzıyla tam puan aldı! "Pamuk şeker gibisiniz"

Survivor'da yarıştığı dönemde dikkat çeken yarışmacılardan biri olan Semih Öztürk, bir süre Survivor Panorama programında yorumcu olarak yer aldı. Semih Öztürk'ün eşi Kurretulayn Matur, aktif olarak kullandığı Instagram hesabından paylaştığı pozlarla magazin gündeminde yer alıyor.

KURRETULAYN MATUR TARZIYLA BEĞENİ TOPLADI

1990 Ankara doğumlu 32 yaşındaki Kurretulayn Matur, sosyal medyada tarzıyla takipçilerinden tam not aldı.

Baştan aşağı pembe kombiniyle poz veren Matur'a, "Pamuk şeker gibisiniz", "Şeker kız" gibi yorumlar geldi.

Geçtiğimiz günlerde beyaz mini etekli pozuyla gündem olan Matur, paylaşımlarıyla magazin dünyasında yer almaya devam ediyor.

Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesinde alan Matur'un oyunculuk alanında da eğitimi bulunuyor.

Kurretülayn Matur Arapça bir kelimedir. Kurretülayn Matur isminin anlamı Nur Gözlü demektir.





