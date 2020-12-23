Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur'un aşk dolu mesajına verdiği yanıt olay oldu

Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, 7. yıldönümlerini yaptığı paylaşımla kutladı. Eşiyle birlikte olduğu fotoğraflarını paylaşıp sayfalarca güzel söz yazan Matur'a, Öztürk sadece kalp emojisiyle cevap vermesi takipçilerin dikkatinden kaçmadı.

Instagram'da bin 275 gönderisi olan Öztürk'ün, eşiyle fotoğrafı yok.

SEMİH ÖZTÜRK KİMDİR?

Semih Öztürk, 1991 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 2014 yılının Ekim ayında TV8 ekranlarında yayınlanan yarışma programı "Ütopya" adlı yarışmada yarıştı. Ütopya'da ikinci olan ve sosyal medyada binlerce hayranı bulunan Semih Öztürk, Marmara Üniversitesi Tiyatro bölümü mezunudur. Survivor 2016 sezonunda yarışan Semih Öztürk, yarışmadan sonra Survivor Panorama yorumculuğunu üstlenmeye başladı.

