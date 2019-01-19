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Sen Anlat Karadeniz'de Tahir Vedat'ı vuruyor mu? İşte Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm fragmanı!

DİZİ HABERLERİ  | 19.01.2019 02:27 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin merakla beklenen 37. yeni bölümünden çarpıcı bir fragman yayınlandı. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Öykü Gürman’ın oynadıkları dizide, cezaevine giren Nefes’i kurtarmak için büyük bir mücadeleye giren Tahir, bir yandan da Vedat’la uğraşacak.Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte 37. yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi.

Sen Anlat Karadeniz'de Tahir Vedat'ı vuruyor mu? İşte Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm fragmanı!

Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın başrollerde oynadığı Sen Anlat Karadeniz son olarak 26 Aralık Çarşamba akşamı 36. bölümüyle ekranlara gelmişti. Dizi üç haftalık aranın ardından 23 Ocak Çarşamba akşamı 37. yeni bölümüyle ekranda olacak.

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat, Nefes’in cezaevinde olmasını fırsat bilerek Osman Hoca’nın evine gidip onu darp ederek Yiğit’i kaçırıyor. Tahir ve Mustafa Vedat’ın peşine düşüyor. Eline silah alan Tahir, Vedat’tan Yiğit’i alabilmek için büyük bir kovalamacaya düşüyor. Patlayan silahla Vedat, kolundan vuruluyor. Bu arada Saniye Hanım da hala olanlar için Nefes’i suçlamaya devam ediyor ve Tahir’e bunun sevgi değil merhamet olduğu iddiasında bulunuyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyo

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor.

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