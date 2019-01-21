Sen Anlat Karadeniz'de Vedat kimi öldürüyor? İşte 37. yeni bölümden şok fragman!

3 haftadır yeni bölümü yayınlanmayan dizinin hayranları sabırsızlıkla bekliyor. Tahir, Nefes'i kurtarabilecek mi? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tarihi belli oldu.Sen Anlat Karadeniz'de heyecan dorukta. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de sular durulmuyor. Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten hapise giren Nefes'in peşine düşen Tahir, kötü haberle karşı karşıya kalacak. Vedat hain planlarına devam ediyor. Bu kez hedefinde Saniye Hanım var.

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat, Nefes’in cezaevinde olmasını fırsat bilerek Osman Hoca’nın evine gidip onu darp ederek Yiğit’i kaçırıyor. Tahir ve Mustafa Vedat’ın peşine düşüyor. Eline silah alan Tahir, Vedat’tan Yiğit’i alabilmek için büyük bir kovalamacaya düşüyor. Patlayan silahla Vedat, kolundan vuruluyor. Bu arada Saniye Hanım da hala olanlar için Nefes’i suçlamaya devam ediyor ve Tahir’e bunun sevgi değil merhamet olduğu iddiasında bulunuyor.

aşrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Öykü Gürman’ın oynadıkları Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümüyle 23 Ocak Çarşamba akşamı ATV'de olacak.