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Sen Anlat Karadeniz'de Vedat kimi öldürüyor? İşte 37. yeni bölümden şok fragman!

DİZİ HABERLERİ  | 21.01.2019 01:47 | Son Güncelleme

Sen Anlat Karadeniz dizisinin merakla beklenen 37. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Sen Anlat Karadeniz'de cezaevine giren Nefes'i kurtarmak için uğraşan Tahir, Vedat'ın yaptığı korkunç plan karşısında bir şok daha yaşıyor. Vedat hain planlarına devam ediyor. Bu kez hedefinde Saniye Hanım var. Peki Vedat Saniye Kaleli'yi öldürüyor mu? İşte Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm yayın tarihi ve fragmanları.

3 haftadır yeni bölümü yayınlanmayan dizinin hayranları sabırsızlıkla bekliyor. Tahir, Nefes'i kurtarabilecek mi? Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm tarihi belli oldu.Sen Anlat Karadeniz'de heyecan dorukta. Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Sen Anlat Karadeniz'de sular durulmuyor. Vedat'ı öldürmeye teşebbüsten hapise giren Nefes'in peşine düşen Tahir, kötü haberle karşı karşıya kalacak. Vedat hain planlarına devam ediyor. Bu kez hedefinde Saniye Hanım var.

Sen Anlat Karadeniz'de Vedat, Nefes’in cezaevinde olmasını fırsat bilerek Osman Hoca’nın evine gidip onu darp ederek Yiğit’i kaçırıyor. Tahir ve Mustafa Vedat’ın peşine düşüyor. Eline silah alan Tahir, Vedat’tan Yiğit’i alabilmek için büyük bir kovalamacaya düşüyor. Patlayan silahla Vedat, kolundan vuruluyor. Bu arada Saniye Hanım da hala olanlar için Nefes’i suçlamaya devam ediyor ve Tahir’e bunun sevgi değil merhamet olduğu iddiasında bulunuyor.

aşrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Öykü Gürman’ın oynadıkları Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölümüyle 23 Ocak Çarşamba akşamı ATV'de olacak.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyo

Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun başrollerini paylaştığı Sen Anlat Karadeniz, geçmişte para karşılığı satıldığı adamın zulmünden kaçıp çocuğuyla birlikte Karadeniz'e sığınan Nefes'le, onu koruduğu için ailesinin büyük tepkisiyle karşılaşan Tahir'in imkansız aşkını anlatıyor.

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