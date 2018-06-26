MAGAZİN

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.06.2018 15:25 | Son Güncelleme

ATV ekranlarının fenomen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in reji ekibi değişti. Dizinin rejisi deneyimli yönetmen Veli Çelik'e emanet edildi

Sen Anlat Karadeniz dizisinde değişiklik!

ATV'de yayınlanan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin yer aldığı reyting rekormeni dizi "Sen Anlat Karadeniz"in rejisi değişti.

Osman Sınav ve Yusuf Ömer Sınav'la birlikte görev yapan Emre Kabakuşak ilk sezonun sonunda ekipten ayrıldı. Yeni sezonda Sen Anlat Karadeniz'in rejisi deneyimli yönetmen Veli Çelik'e emanet edilecek.

Sen Anlat Karadeniz planlamalara göre yeni sezona dört bölüm stoklu başlayacak.

2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz nefes kesen bir sonla sezona veda etti. Merak uyandıran sezon finalinin ardından Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da araştırılmaya başlandı. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında ya da sonlarında başlaması bekleniyor.

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