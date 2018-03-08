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Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

MAGAZİN HABERLERİ  | 08.03.2018 10:53 | Son Güncelleme

ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinin çekim hataları pes dedirtti. İşte güldüren hata

Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz sosyal medyanın diline düştü. Dizideki çekim hataları pes dedirtti.

Sen Anlat Karadeniz dizisindeki güldüren hatalar...Sen Anlat Karadeniz dizisindeki güldüren hatalar...

Dizinin dünkü bölümünde Tahir ile Nefes, Yiğit'i kurtarmak için ormana gidiyorlar. Ormanda çamurlara bulanan ikili, dizinin bir sonraki sahnesinde sanki hiç çamurlara girmemiş gibi tertemiz şekilde eve geliyor.

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"HANGİ DETERJANI KULLANIYORSUNUZ?"

Dizideki bu sahneler kimsenin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı "Hangi deterjanı kullanıyorsunuz?" demeden edemedi.

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