Sen Anlat Karadeniz dizisinde güldüren hata

ATV ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Sen Anlat Karadeniz sosyal medyanın diline düştü. Dizideki çekim hataları pes dedirtti.

Dizinin dünkü bölümünde Tahir ile Nefes, Yiğit'i kurtarmak için ormana gidiyorlar. Ormanda çamurlara bulanan ikili, dizinin bir sonraki sahnesinde sanki hiç çamurlara girmemiş gibi tertemiz şekilde eve geliyor.

"HANGİ DETERJANI KULLANIYORSUNUZ?"

Dizideki bu sahneler kimsenin dikkatinden kaçmadı. Sosyal medyada pek çok kullanıcı "Hangi deterjanı kullanıyorsunuz?" demeden edemedi.

SON 24 SAATTE NELER OLDU?