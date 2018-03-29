Sen Anlat Karadeniz dizisinde şoke eden kadına şiddet sahnesi! Vedat bu defa Berrak'a işkence yaptı

Osman Sınav, Emre Kabakuşak ve Yusuf Ömer Sınav'ın yönetmenliğini yaptığı, başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu, Gözde Kansu ve Öykü Gürman'ın paylaştığı Sen Anlat Karadeniz dizisi 28 Mart Çarşamba akşamı 10. bölümüyle ekranlara geldi.

Dizinin son bölümündeki Vedat'ın Berrak'a yaptığı zulüm ise izleyenleri şoke etti. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye soktu. Sonunda ise Berrak'ı acımasızca döverek işkence yaptı. Dizide daha önce de karısı Nefes'e şiddet uygulayan Vedat karakteri büyük tepki çekmişti.

SEN ANLAT KARADENİZ 11. BÖLÜM FRAGMANI - TAHİR VEDAT'TAN İNTİKAMINI ACI ALIYOR!

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Tahir gemileri yakar ve onun sevdiği kadına zulmeden ailesiyle hesaplaşır. Vedat ise Truva atı misali kullandığı Berrak'la, şimdiye kadar ilmek ilmek hazırlandığı planını devreye soktu. Vedat zulmedince boğazına sarılmaktadır ama öz anası, abisi yapınca gitmekten başka çaresi kalmamıştır Tahir'in daha fazla canı yanmasın diye burdan götürmek için ısrar ettiği Nefes'in ise aklını kurcalayan büyük bir soru vardır.

Kaleli Konağı'nda, Asiye'nin grevi vardır. Asiye, kaynanasını ve kocasını cezalandırmak için ev işleri boykotuna gider. Ancak Mustafa'nın bütün ailesine bir sürprizi olacaktır. Nefes'i derinden sarsacak büyük plan, nihayet başlamaktadır.