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Sen Anlat Karadeniz dizisinden Türkiye'de bir ilk!

DİZİ HABERLERİ  | 15.08.2018 15:57 | Son Güncelleme

atv'nin reyting rekortmeni dizisi, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor.

Sen Anlat Karadeniz dizisinden Türkiye'de bir ilk!

Son altı yılın iyi çıkış yapan ve en çok izlenen yapımı Sen Anlat Karadeniz’in ikinci sezon çekimleri başladı.

Senaryosu kadar müzikleriyle de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için kemençe orkestrası kuruldu. Türkiye’de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül tarafından özgün müzikleri yapılan dizi bu sene de atv ekranlarına damga vuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Osman Sınav, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğimiz Karadeniz’e armağan olsun” dedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımı atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.


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