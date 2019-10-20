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Sen Anlat Karadeniz hakkında flaş karar!

DİZİ HABERLERİ  | 20.10.2019 16:27 | Son Güncelleme

ATV'nin zaman zaman şiddet sahneleriyle gündeme gelen dizisi Sen Anlat Karadeniz hakkında karar verildi! Başrolünde İrem Helvacıoğlu'nun oynadığı dizi kasım ayında final yapacak.

Sen Anlat Karadeniz hakkında flaş karar!

Reytinglerde zirveye oturan ATV dizisi Sen Anlat Karadeniz, başladığı ilk günden beri şiddet sahneleri nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyordu. ATV sonunda dizinin fişini çekti.

Başrollerinde İrem Helvacıoğlu, Ulaş Tuna Astepe, Sinan Tuzcu, Öykü Gürman ve Ali Ersan Duru’nun yer aldığı, yönetmenliğini Murat Onbul ve Yusuf Ömer Sınav’ın üstlendiği Sinegraf Film - Osman Sınav imzalı dizi 64.bölümle ekrana veda edecek.

Bu hafta 61. bölümüyle ekrana gelecek olan Sen Anlat Karadeniz, final bölümüyle 13 Kasım Çarşamba atv’de olacak.

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