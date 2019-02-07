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Sen Anlat Karadeniz’in genç oyuncusu İrem Helvacıoğlu'ndan Ece Erken ve Bircan Bali’ye 100 bin TL’lik dava

zeki.akyurek zeki.akyurek
YAŞAM  | 07.02.2019 20:24 | Son Güncelleme

ATV ekranlarında yayınlanan Sen Anlat Karadeniz dizisinde canlandırdığı Nefes karakteriyle beğeniyle takip edilen oyuncu İrem Helvacıoğlu, Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali'ye programda söyledikleri sözler nedeniyle tazminat davası açtı.

Sen Anlat Karadeniz’in genç oyuncusu İrem Helvacıoğlu'ndan Ece Erken ve Bircan Bali’ye 100 bin TL’lik dava

İrem Helvacıoğlu; 2, 3 ve 24 Ocak’ta 'Söylemezsem Olmaz' programında şahsına yönelik yapılan konuşmaların eleştiri sınırını aştığı ve kişisel haklarına müdahale edildiği iddiasıyla Ece Erken ve Bircan Bali’ye tazminat davası açtı.

Dava dilekçesinde; İrem Helvacıoğlu'nun bir söyleşi sonrasında marka yüzü olduğu giyim firmasının kendisine tahsis ettiği korumaların medyaya yansıması sonucunda ''yeni yetme'', ''ne oldum delisi'', ''ukala'', ''mafya babası gibi geziyorsun'' şeklinde özgürlüğünü aşan, kişiliğine saldırı ifadeleri kullanıldığı belirtildi. İrem Helvacıoğlu'nun avukatı Özlem Hatice Bakırcı tarafından hazırlanan dilekçede 'İrem'i kuaför, makyöz ve set ekibinden kimse sevmiyor, onlara kötü davranıyor, sette saçını ve makyajını yapmadılar' iddialarında adı geçen şahıslar tarafından cevap haklarını kullanacağını belirterek müvekkili İrem Helvacıoğlu'nun kesinlikle böyle bir olay yaşamadığını belirtti.

"BİTTİN KIZIM SEN"
Dilekçede ayrıca şu ifadelere yer verildi: "Söylemezsem Olmaz programı sunucuları Ece Erken ve Bircan Bali, müvekkilimin göndermiş olduğu tekzip metninin kendilerine ulaşmış olmasına rağmen kanun gereği yayınlamamış aksine 'sen kimsin tekzip gönderiyorsun, bittin kızım sen, biz bu masada en kralını doğradık' gibi el ve kol hareketleriyle destekleyerek alenen tehdit içeren ifadeler kullanmışlardır." Helvacıoğlu, Erken ve Bali'ye 20 bin TL maddi, 80 bin TL manevi tazminat davası açtı.

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İrem Helvacıoğlu söylemezsem olmaz ece erken Bircan Bali tazminat davası

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