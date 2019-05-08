'Sen Anlat Karadeniz'in 'Nefes'i takipçisine bakın ne dedi!

'Sen Anlat Karadeniz'in 'Nefes'i İrem Helvacıoğlu, sosyal medya hesabından bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi ile pozunu paylaşmıştı.

Çiftin paylaşımındaki alyans dikkatlerden kaçmamıştı. İkilinin paylaşımındaki o detay, "Nişanlandılar mı?" sorusunu akıllara getirmişti.

İrem Helvacıoğlu'nun rol aldığı diziden ayrıldığı iddia edilmişti.

Bir takipçisi Helvacıoğlu'nun paylaşımına, "Evlenmek için mi diziyi bırakıyorsun?" yorumunu yaptı. Ünlü oyuncu ise "Düğün tarihini bize de söylesinler, gidelim" sözleriyle "Evlilik" iddialarını ti'ye aldı.

