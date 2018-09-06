Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacağı dün merak konusu olmuş ve 5 Eylül Çarşamba atv yayın akışı aramaları artmıştı. Bu aramaların nedeni ise Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun 5 Eylül Çarşamba günü başlayacağı şeklinde yapılan haberler. Bunun dayanağı ise Sen Anlat Karadeniz sezon finalinde Yiğit'in velayeti için görülen davanın 5 Eylül'e ertelenmiş olması. Fakat Sen Anlat Karadeniz hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ilgili son gelen haber ise usta oyuncu Erdal Cindoruk'un kadroya katılması oldu. Peki Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yayın tarihi nedir?
Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz nefes kesen bir sonla sezona veda etmişti. Merak uyandıran sezon finalinin ardından Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da araştırılmaya devam ediliyor. Fakat ne kanaldan ne de yapımcıdan Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yayın tarihine dair herhangi bir açıklama gelmedi. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında ya da sonlarında başlaması bekleniyor.
SEN ANLAT KARADENİZ'E DAMGA VURACAK YENİLİK!
Senaryosu kadar müzikleriyle de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için kemençe orkestrası kuruldu. Türkiye’de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül tarafından özgün müzikleri yapılan dizi bu sene de atv ekranlarına damga vuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Osman Sınav, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğimiz Karadeniz’e armağan olsun” dedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımı atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.
Biliyoruz çok beklediniz ????— Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) 15 Ağustos 2018
Yeni sezon bomba gibi geliyor ????
Kemençe Orkestrası Eşliğindeki Klibimiz Sizlerle!@SinegrafFilm @atvcomtr #SenAnlatKaradeniz pic.twitter.com/XNawXdazBu
EROL CİNDORUK, SEN ANLAT KARADENİZ'E KATILDI!
Yakın zaman önce yeni sezon çekimleri başlayan Sen Anlat Karadeniz’e usta oyuncu Erdal Cindoruk dahil oldu. Çekimleri Karadeniz'de devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisine Erdal Cindoruk dahil oldu. Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizide yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.
SEN ANLAT KARADENİZ 2. SEZON ÖNCESİ DEĞİŞİKLİK!
ATV'de yayınlanan ve başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu gibi isimlerin yer aldığı reyting rekormeni dizi "Sen Anlat Karadeniz"in rejisi değişti. Osman Sınav ve Yusuf Ömer Sınav'la birlikte görev yapan Emre Kabakuşak ilk sezonun sonunda ekipten ayrıldı. Yeni sezonda Sen Anlat Karadeniz'in rejisi deneyimli yönetmen Veli Çelik'e emanet edilecek. Sen Anlat Karadeniz planlamalara göre yeni sezona dört bölüm stoklu başlayacak.
SEN ANLAT KARADENİZ SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Karadeniz'e veda etme zamanı gelmiştir. Deli Tahir ruhundan, canından bağlı olduğu memleketine, Nefes ve Yiğit'le kalabilmek için hasret kalmaya razıdır. Nefes en başından beri bu fikre karşı çıksa da artık onun da yapabileceği bir şey kalmamıştır.
Ceylan ile Nefes'i kavuşturamayan yüreği buruk Tahir, Mustafa'nın, Vedat'ın oyunuyla hapse düştüğünü öğrendiğinde her şey arapsaçına döner. Bir yanda dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan, başsız kalmış Kaleliler diğer yandaysa Nefes ve Yiğit vardır. Tahir için tercih yapmak ölümden beterdir.
Bir yandan abisinin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırken diğer yandan kaçıp gittiğini düşündüğü Vedat, en tehlikeli haliyle yanı başındadır. Her şeyini kaybetmiş Vedat için tek bir savaş vardır; olanların suçlusu olarak gördüğü Tahir'in canını almak.
Deli Tahir ailesi ve sevdiği kadın arasında tercih yapabilecek midir? Tahir ve Nefes yanı başlarındaki Vedat tehlikesinden kurtulabilecekler midir? Yoksa Tahir ve Nefes'in sevda destanı, başladığı gibi Karadeniz'de mi son bulacaktır?
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