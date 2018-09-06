Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz 2. yeni sezon yayın tarihi belli oldu mu?

Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlayacağı dün merak konusu olmuş ve 5 Eylül Çarşamba atv yayın akışı aramaları artmıştı. Bu aramaların nedeni ise Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun 5 Eylül Çarşamba günü başlayacağı şeklinde yapılan haberler. Bunun dayanağı ise Sen Anlat Karadeniz sezon finalinde Yiğit'in velayeti için görülen davanın 5 Eylül'e ertelenmiş olması. Fakat Sen Anlat Karadeniz hayranları büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Sen Anlat Karadeniz dizisi ile ilgili son gelen haber ise usta oyuncu Erdal Cindoruk'un kadroya katılması oldu. Peki Sen Anlat Karadeniz ne zaman başlıyor? Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yayın tarihi nedir? SEN ANLAT KARADENİZ NE ZAMAN BAŞLIYOR? Her bölümü ile seyirciyi ekrana kilitleyen Sen Anlat Karadeniz nefes kesen bir sonla sezona veda etmişti. Merak uyandıran sezon finalinin ardından Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun ne zaman başlayacağı da araştırılmaya devam ediliyor. Fakat ne kanaldan ne de yapımcıdan Sen Anlat Karadeniz yeni sezon yayın tarihine dair herhangi bir açıklama gelmedi. Başrollerini Ulaş Tuna Astepe, İrem Helvacıoğlu ve Mehmet Ali Nuroğlu'nun paylaştığı Sen Anlat Karadeniz yeni sezonunun Eylül ayının ortalarında ya da sonlarında başlaması bekleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 2. YENİ SEZON 2. FRAGMANI SEN ANLAT KARADENİZ 2. YENİ SEZON İLK FRAGMANI SEN ANLAT KARADENİZ'E DAMGA VURACAK YENİLİK! Senaryosu kadar müzikleriyle de çok konuşulan dizinin yeni sezonu için kemençe orkestrası kuruldu. Türkiye’de ilk kez kurulan kemençe orkestrası ile dizinin jenerik müziği tekrardan çalındı. Ender Gündüzlü ve Metin Arıgül tarafından özgün müzikleri yapılan dizi bu sene de atv ekranlarına damga vuracak. Konu ile ilgili açıklama yapan dizinin yapımcısı Osman Sınav, “Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Müziğimiz Karadeniz’e armağan olsun” dedi. Dizinin ikinci sezon tanıtımı atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Biliyoruz çok beklediniz ????

Yeni sezon bomba gibi geliyor ????



Kemençe Orkestrası Eşliğindeki Klibimiz Sizlerle!@SinegrafFilm @atvcomtr #SenAnlatKaradeniz pic.twitter.com/XNawXdazBu — Sen Anlat Karadeniz (@SenAnlatKdeniz) 15 Ağustos 2018 EROL CİNDORUK, SEN ANLAT KARADENİZ'E KATILDI! Yakın zaman önce yeni sezon çekimleri başlayan Sen Anlat Karadeniz’e usta oyuncu Erdal Cindoruk dahil oldu. Çekimleri Karadeniz'de devam eden Sen Anlat Karadeniz dizisine Erdal Cindoruk dahil oldu. Yeni sezonda sürpriz bir karakter ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan Cindoruk, "Sen Anlat Karadeniz uzun süredir yakalanamayan reytingleri yakaladı ve yeni sezonunda ben diziye dahil oldum, dolayısıyla oldukça heyecanlıyım. Dizide yine tehlikeli bir adamı oynuyorum. Her ne kadar sektöre bu tip rollerle başladıysam da uzun süredir bir mafya babasını oynamamıştım. Bu sefer bilge, ne dediğini ne yaptığını bilen bir "mafya babasını" oynuyorum" dedi.