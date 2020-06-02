MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Sen Çal Kapımı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in dizisi Sen Çal Kapımı'nın konusu nedir?

Sen Çal Kapımı 1. bölüm fragmanı yayınlandı! Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in dizisi Sen Çal Kapımı'nın konusu nedir?

DİZİ HABERLERİ  | 02.06.2020 23:45 | Son Güncelleme

Hande Erçel ile Kerem Bürsin'in başrollerde oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinden ilk fragman yayınlandı. Ekranların yeni romantik komedi dizisi olan Sen Çal Kapımı yaz aylarında yayınlanacak. Dizi reytinglerde başarı gösterirse Eylül'deki yeni sezonda da devam edecek. Peki Sen Çal Kapımı konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Fox TV'de ekrana gelecek olan Sen Çal Kapımı dizisinden ilk fragman.

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturacağı ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı güçlü oyuncu kadrosuyla Haziran ayında FOX izleyicisiyle buluşacak.

sen çal

SEN ÇAL KAPIMI KONUSU NEDİR?

Hayatta bütün umutlarını eğitimine bağlayan Eda Yıldız (Hande Erçel), yurt dışı eğitim bursunu keserek lise mezunu kalmasına neden olan Serkan Bolat (Kerem Bürsin) ile karşı karşıya gelir.
Kerem Bürsin 1
Serkan Bolat, Eda’ya kendisiyle iki ay nişanlı taklidi yaparsa, bursunu geri vermeyi teklif eder.
Eda nefret ettiği bu adamın teklifini önce reddetse de koşullar değişince kabul etmek zorunda kalır. Nişanlı taklidi yaparken, Serkan ve Eda, bütün doğru bildiklerini unutturacak, tutkulu, zorlu bir ilişki yaşamaya başlarlar. Çünkü aşk zordur. Ve bu yüzden muhteşemdir.
Hande Erçel

SEN ÇAL KAPIMI OYUNCULARI KİMLER?

Hande Erçel ve Kerem Bürsin’e; dizide Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, İsmail Ege Şaşmaz, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, Dorukhan Kenger ve İlkyaz Arslan gibi birbirinden başarılı isimler eşlik edecek.

Hande Erçel ve Kerem Bürsin 1

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım! Ünlü oyuncudan olay yaratan paylaşım!
İddialı dizide buluştular! İşte ilk fragmanİddialı dizide buluştular! İşte ilk fragman
Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi? Yıl 1992! Tanıyabildiniz mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

Türkiye'de koronavirüsten can kaybı 4 bin 585'e yükseldi

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

2 gündür koronavirüs ölümü yok! Halk plajlara akın etti

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Evinde 3 kadınla alem yapan 75'lik dede soyuldu!

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

Alaattin Çakıcı'dan Devlet Bahçeli'ye ziyaret

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

1,5 metre uzunluğunda! Yılan sandılar bakın ne çıktı

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

81 il valiliğine gönderildi: İdari izinli sayılacaklar

İlginizi Çekebilir

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Alef dizisi ekrana veda etti!

Alef dizisi ekrana veda etti!

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Mucize Doktor'dan yeni rekor!

Mucize Doktor'dan yeni rekor!

Şevket Çoruh'tan beklenen haber! Tarih belli oldu

Şevket Çoruh'tan beklenen haber! Tarih belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Seda Sayan'dan flaş karar! Yemekteyiz'i de bıraktı

Flaş Yemekteyiz kararı! Sosyal medyadan paylaştı

Müge Anlı Sumru Yavrucuk için yardım istedi

Usta oyuncu için yardım istedi

Gençliğim Eyvah dizisinden ilk fragman yayınlandı! Gençliğim Eyvah ne zaman başlıyor? Konusu nedir, oyuncuları kimler?

İddialı dizide buluştular! İşte ilk fragman

Zalim İstanbul 37. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul ne zaman başlıyor? Yayın tarihi belli oldu!

Zalim İstanbul geri dönüyor! İşte yeni bölüm fragmanı ve yayın tarihi

Öğretmen dizisinin çekimleri ne zaman başlıyor? Öğretmen için yeni sezon kararı!

Öğretmen dizisinin akıbeti belli oldu!

Müge Anlı'nın dönüşü muhteşem oldu! Programda sarılmak isteyenlere özel...

Olay dönüş! Programda sarılmak isteyenlere özel...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.