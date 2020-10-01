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Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Eda'ya Serkan'ın ailesinden büyük darbe! Sen Çal Kapımı 12. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 01.10.2020 01:47 | Son Güncelleme

Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı dizisi 12. son bölümüyle ekrana geldi. Sen Çal Kapımı'nın 13. yeni bölüm fragmanında ise Serkan'ın anne ve babasının Eda hakkındaki konuşmaları dikkat çekiyor. Serkan'ın ailesi, Eda hakkındaki gerçekleri Serkan'a açıklamaya karar veriyor. İşte Sen Çal Kapımı 13. yeni bölüm fragmanı.

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 12. bölümü 30 Eylül Çarşamba akşamı ekrana geldi. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 7 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 13. bölümünden ilk fragman da yayınlandı. Eda ile Serkan'ın mutlulukları gölgeleniyor. Serkan'ın babasının "Oğlum onca insanın içinden oğlum o kızı buluyor ve ona aşık oluyor" sözleri dikkat çekerken, annesi ise Eda hakkındaki gerçekleri açıklayacağını söylüyor.

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜM ÖZETİ

Serkan sonunda aşkını itiraf etti. Sıra Eda’da. Ama bu kadar olaydan sonra kolay olmayacak. Eda’nın itirafını almak. Serkan . sabırla bekliyor Eda’nın aşık olduğunu duymak için. Bir de ailelerden saklama meselesi var.

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Eda nişan sözleşmesini öğrenen halasına Serkan’la sevgili olduğunu söyleyemiyor. Eda’nın ısrarıyla Serkan da kabul ediyor kimseye söylememeyi.

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Serkan ve Eda ilişkilerini gizli tutarken birçok macera yaşayacaklar.

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ALİ ERSAN DURU , SEN ÇAL KAPIMI DİZİSİNE KATILDI

Yapımını MF Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun kaleme aldığı Sen Çal Kapımı dizisine Ali Ersan Duru da dahil oldu.

ALİ ERSAN DURU

Ali Ersan Duru'nun canlandırdığı, İtalya’da yaşayan başarılı bir peyzaj mimarı olan Efe Akman, karizmatik, kibar, akıllı ve tam bir centilmen karakter olarak öne çıktı.

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