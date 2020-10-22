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Sen Çal Kapımı 15. bölümde Serkan'a Eda şoku! Eda'ya ne oldu? Sen Çal Kapımı 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

22.10.2020 02:27 | Son Güncelleme:
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Sen Çal Kapımı 15. son bölümüyle ekrana geldi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrollerini paylaştığı Fox TV'nin romantik komedi dizisi Sen Çal Kapımı'nın son bölümüne Eda ve Serkan'ın ayrılığı damga vurdu. Eda, Serkan'ın kendisini terk etmesiyle yıkıldı. Ancak final sahnesinde Eda'nın başına gelenler Serkan'ı korkuttu. Ormandaki bir aktivite sırasında Eda gözden kayboldu. Serkan ise Eda'yı baygın halde buldu. Peki Eda'ya ne oldu? Peki Sen Çal Kapımı'nın 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

FOX'un ilgiyle izlenen dizisi Sen Çal Kapımı'nın 15. bölümü 21 Ekim Çarşamba akşamı ekrana geldi. Sen Çal Kapımı son bölümde Eda, Serkan'ın ayrılık kararıyla yıkıldı. Her şeyi geride bırakıp İtalya'ya gitmeye karar veren Eda'ya bu defa Efe iş teklifi yaptı. Eda teklifi kabul ederken, onu bir daha görmeyeceğini düşünen Serkan ise şirkette Eda'yı karşısında buldu.

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SEN ÇAL KAPIMI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Yönetmenliğini Altan Dönmez'in yaptığı Sen Çal Kapımı'nın 28 Ekim Çarşamba ekrana gelecek olan 16. bölümünden fragman ise henüz Fox TV tarafından yayınlanmadı.

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SEN ÇAL KAPIMI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Eda, Serkan’ın onu terk etmesiyle mahvolur.  İtalya’ya gidip eğitimini tamamlamaya karar verir. Ama bu kez de İtalya bursunu verenin babaannesi olduğunu ve halasının aracı olduğunu öğrenir. Halasıyla da arası bozulur. Artık kimsenin onun hayatına müdahale etmesine izin vermeyecektir. 

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Eda’nın işe gelmeyeceğini öğrenen Efe ona iş teklif eder. Sadece kendisine bağlı çalışabilecek, Serkan Bolat’la hiçbir ilişkisi olmayacaktır. Eda önce Serkan’la aynı binada, onu her gün görerek yapamayacağını düşünür. Ama sonra kararını hatırlar: Artık kimseye bağlı kalmadan, hayatının gidişatını kendisi belirleyecektir. Efe’nin teklifini kabul eder. 

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Eda’yı hayatından çıkardığını sanan Serkan, işyerinde çalışmaya başlayan Eda’yı görünce çıldırır. Ama Efe’nin çalışanı olduğu için bir şey yapamaz.

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Eda Serkan arasında soğuk savaş başlar. Ofistekiler de şaşkındır. 

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Eda tatlı tatlı intikamını alırken, Serkan’ı çileden çıkartmaktadır.

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